中日關係緊張！顧立雄轟「麻煩製造者是中國」：呼籲別以武力解決爭端

記者詹宜庭／台北報導

中日緊張關係升溫，顧立雄表示，真正的麻煩製造者來源是中國。（資料圖／記者楊士誼攝影）

日本首相高市早苗日前在眾議院詢答談及台海議題時，稱可能構成日本行使集體自衛權的「存亡危機事態」，引發中日關係緊張。對此，國防部長顧立雄今（19日）受訪表示，呼籲中國不要動輒以武力解決相關爭端，若中國持續軍事擴張，理念相近的各國都會感受到事態嚴重，將會設法阻止這類戰事發生，以維持區域和平的穩定現狀，及各國所認為應當確保的核心利益，「我們應該要正視，真正的麻煩製造者來源是中國」。

顧立雄上午受訪表示，呼籲中國不要動輒以武力解決相關爭端，不管是在南海、台海，甚至整個印太地區，中國都應該放棄以武力解決事情的思維。若中國持續軍事擴張，理念相近的各國都會感受到事態嚴重，將會設法阻止這類戰事發生，以維持區域和平的穩定現狀，及各國所認為應當確保的核心利益，「我們應該要正視，真正的麻煩製造者來源是中國」。

廣告 廣告

另針對高檢署查獲香港人丁小琥來台籌組共諜組織，大手筆花費1100餘萬元，吸收我國6名現役、退役軍官，竊取機密，並遊說現役軍官於兩岸未來發生戰事時率領部屬消極不抵抗。顧立雄說，中國的滲透作為確實很嚴重，但國防部仍要積極採取應對措施，不斷加強保防教育，對於機密也要加以查核。這個案子是在內部進行查核時被發現的，因此仍會持續精進，且國防部對於發生這樣的事情感到痛心。

至於中國解放軍海軍989編隊15日搭載2100餘名軍校學員和官兵，自山東省青島軍港啟航，執行遠海綜合實習任務，而官兵們在綜合登陸艦「長白山艦」甲板上，以人形排出綠委王世堅爆紅的質詢金句「從從容容、游刃有餘」字樣，引發關注。顧立雄表示，中國確實試圖進行認知作戰，但這樣的認知作戰並不會成功。中國軍方高層不斷被整肅、接連「被消失」，相比之下，我們生活在民主社會的臺灣，顯得更從從容容。

更多三立新聞網報導

反攻中國成功？王世堅「從從容容游刃有餘」登共艦 國防部：認知作戰

港男來台吸收6軍人當共諜 國防部喊痛心：中國滲透嚴重會加強保防教育

國軍編現比近8成！少子化釀缺兵 國防部：116年可徵兵人數跌破8萬

不只國民年金變8千！民進黨團議場前熱舞喊：統籌款345億用在全民福利

