中日關係緊張！顧立雄：中國是麻煩製造者

[NOWnews今日新聞] 日本女首相高市早苗日前在眾議院詢答談到台灣有事時，稱可能構成日本行使集體自衛權的「存亡危機事態」，引發中日關係緊張。對此，國防部長顧立雄今（19）日直言，中國是麻煩製造者，呼籲中國不要動輒以武力解決相關爭端。

立院外交及國防委員會今日邀請國防部部報告「國軍心理衛生制度實施後之影響探討、心理求助樣態原因分析及策進作為」，並備質詢。顧立雄於會前受訪表示，呼籲中國不要動輒以武力想要解決相關爭端，不管是在南海、台海，甚至整個印太地區，中國都應該放棄以武力解決事情的思維。

顧立雄說，如果中國不斷持續軍事擴張，動輒想要以武力併吞台灣，理念相近的各國都會感受到事態嚴重，將會設法阻止這類戰事發生，以維持區域和平的穩定現狀，及各國所認為應當確保的核心利益，「我們應該所要正視，真正的麻煩製造者來源是中國」。

民眾黨立委林憶君質詢時關切，中國這幾天軍事動作頻頻，包括上週末實施聯合戰備警巡，先是派出軍機艦騷擾我海空域，又在黃海實施海空實彈軍演，是在回應美國對台軍售，還是回應高市早苗的「台灣有事」的言論，顧立雄說，現在判斷聯合戰備警巡還是週期性，國軍會依照突發狀況處置規定即時應處，視徵侯威脅程度部署相關兵火力。

