中日關係緊張 香港康文署撤映3日片

（中央社台北6日電）中日緊張關係持續影響兩國交流，香港康文署電影節目辦事處今天起至2026年1月18日舉辦「心間盛筵——人間煙火映百味」電影放映活動，放映逾14部以飲食為題材的電影，但取消放映其中3部日本電影。

綜合明報、01等港媒今天報導，這3部日片是「海鷗食堂」、「蒲公英」（4K修復版）及「甜味人間」被取消放映及映後交流。對於取消放映是否與近期中日關係緊張有關的問題，香港康文署方回覆港媒稱是由於「節目調整」，因此取消部分放映場次，退票安排會於電影節目辦事處網頁公布。

據報導，活動原定於香港電影資料館、東九文化中心及K11 Art House放映逾14部以飲食為題材的電影。其中「海鷗食堂」原定今天及2026年1月3日各有1場放映，其中今天場次並有映後交流；「蒲公英」（4K修復版）原定也有2場放映；「甜味人間」同年1月則有1場免費放映。

據香港康文署電影節目辦事處網頁，「蒲公英（4K修復版）」是1985年上映的電影，講述婦人獨力經營亡夫留下的拉麵店，以地獄式特訓苦練烹飪功夫。「海鷗食堂」於2006年3月上映，講述中年女子幸惠獨自從日本前往芬蘭經營日式餐廳，之後赴芬蘭旅遊並在機場遺失行李的另外兩名日本女子加入幫忙，3人以食物為人類共通語言，打破文化隔閡。

「甜味人間」則為2015年日本電影，透過銅鑼燒小店的故事，展現對生命的體悟、人際間的相互理解與關懷。

（編輯：周慧盈/邱國強）1141206