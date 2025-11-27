中日關係緊張 高市引《舊金山和約》：日無立場認定台灣地位

中日關係持續緊繃，日本首相高市早苗強調，會同時維護雙方關係跟國家利益，並援引《舊金山和約》，強調日本政府沒有立場評論台灣的法律地位。同時，中國國台辦也援引《波茨坦宣言》，強調中方絕不允許日本軍國主義復興，干涉台灣事務。

高市早苗關於「台灣有事」的言論讓中日關係降到冰點，日本立民黨黨魁野田佳彥質疑高市的立場太過武斷，恐怕會損害國家利益。對此，高市在國會答詢中重申，透過對話建立更全面互利的日中關係，並最大程度地維護國家利益是她的責任，同時援引《舊金山和約》，強調日本已放棄對台灣的一切權利跟管轄權，因此政府沒有立場評論台灣的法律地位。

中援引「波茨坦宣言」 警告日方勿干涉台灣事務

《華爾街日報》引述消息人士報導，25號美、日兩國元首通話，美國總統川普（Donald Trump）就建議高市早苗，避免在台灣主權的問題上刺激北京。同時，中國國台辦發言人也援引《波茨坦宣言》，強調中方絕不允許日本軍國主義復興，干涉台灣事務。

中國國台辦發言人彭慶恩提出，《波茨坦宣言》明確規定日本禁止重新武裝，日本和平憲法也確立遵守防衛原則，「但令世人警惕的是，日本右翼者正極力突破和平憲法」。中國外交部針對高市早苗的國會答詢，指出日方想要矇混過關可行不通，再次敦促她收回錯誤言論。

