中日關係緊張 黃國昌：日方希望和平落幕 台灣應重視區域穩定

民眾黨團總召黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝

日本首相高市早苗日前在眾議院答詢提到「台灣有事」論述，引發中國不滿，中日關係對立升溫。而明天將率領民眾黨青年團訪日的民眾黨主席兼黨團總召黃國昌今（24日）表示，台灣應看重怎麼維持東亞區域的和平與穩定，並指目前從官方行動、跟他所了解的態度，「日本對這件事，希望是要降溫，能夠讓這件事比較和平、緩和的落幕」，畢竟中日關係衝突、緊張，對台灣、東亞區域和平穩定而言，不是一件太好的事。

黃國昌上午召開「詐領千萬分十年還？罪證確鑿檢調沉睡！」記者會，會後接受媒體聯訪，對於怎麼看中日關係緊張，黃國昌表示，他必須老實說，牽涉到非常嚴肅的議題，他指的是日本怎麼樣去解釋有限度的集體自衛權，以及在日本關於應對武力攻擊事態及存立危機事態、確保和平與獨立，以及國家和國民安全的法律，也就是在講日本的事態應對法裡的法律規範構成要件，什麼時候構成日本所謂的存立危機事態？這是個非常嚴肅的法律問題，那日本會做出自己相關的解釋。

黃國昌說，對民眾黨來講，台日友好不管是從官方到民間，以及台灣人跟日本人過去這幾十年間，彼此在發生重大災難時，民間社會大家都相互伸出援手、支持，締造非常深厚的台日友誼，這是所有善良的台灣人民，以及台灣人民在人家發生重大災難時，願意伸出援手，幾十年來，台灣民間社會 大家累積的努力。

黃國昌指出，中日所發生的衝突，在這件事上，台灣真的應該要看重的是怎麼樣去維持東亞區域的和平與穩定，他相信這也是日本政府希望能看到的。到目前為止，不管是從官方上的行動，跟我們所了解的態度，日本對這件事，希望是要降溫，能夠讓這件事比較和平、緩和的落幕，畢竟中日關係的衝突、緊張，其實對台灣而言、對東亞區域和平穩定而言，都不是一件太好的事。

媒體又問，黃國昌明天率領民眾黨青年軍訪日，尤其在高市早苗的「台灣有事」論後，在這時間點會想傳達給日本什麼樣的民眾黨立場？黃國昌先是說，跟大家強調，這存粹是時間上的巧合，大家只要稍微想一下就知，任何這種出訪行程，絕不可能是突然決定、成行，這是民眾黨在台灣民主基金會下面讓青年朋友跟日本那邊對公共事務有興趣的青年朋友交流的參訪團，整個活動除了有關政黨拜訪外，也包括在東京都廳、地方政治的拜訪，涵蓋地方創生、日本長照政策，也涵蓋跟日本私部門，彼此之間帶年輕人了解日本的政治、經濟、地方政治、地方創生、長照、媒體，乃至於私企業各種不同的層面。

黃國昌強調，這件事從國際部跟他報告開始準備，今年夏天開始規劃，整個聯絡非常的反覆，包括跟日本那主要的政黨，且主要政黨的交流不是只有包括自民黨、日本維新會，其他的反對黨包括立憲民主黨等，都在拜訪的範圍當中，也就是幾乎所有的政黨全部都拜訪，只要是在國會裡有席次的。

黃國昌表示，因此，這次出訪，他希望能夠把它清楚界定，這當然是在台日友好軸線上，希望能促成兩邊年輕世代，日本年輕世代對政治的參與、關懷，以及他們所觀察在日本社會各個公共政策實踐上，所出現的問題以及政府目前所採取的措施，跟這次中日衝突也好、高市早苗發言也好，「一點關係都沒有」、「一點關係都沒有」。

黃國昌強調，從籌辦時期、聯絡好、敲定時間，就可以清楚看得出來，因次，他覺得沒必要在這時點，給它太多過度政治上的解讀或詮釋，我們就是按照既定行程、步調，一步步完成本來就設想好要達成的目標。

