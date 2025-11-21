中日關係緊張！aespa遭抵制上紅白 NHK高層回應了
日本跨年音樂盛會《第76屆NHK紅白歌合戰》日前確定南韓女團aespa將首度登上舞台，還被讚是今年的象徵，卻沒想到如今中、日關係緊張，加上中國成員Ningning（寧寧）曾分享過的檯燈照疑似「原子彈爆炸蕈狀雲」，引發的抵制已經破8.5萬人，NHK也做出回應了。
根據日媒《週刊女性》報導，近日中、日關係緊張，而將首度登上《第76屆NHK紅白歌合戰》女團aespa成員Ningning（寧寧）分享過類似「原子彈爆炸蕈狀雲」的檯燈照，被日本網友認為藐視原爆受害，並在連署網站「Change.org」開始了「要求停止aespa出場」的活動，如今已經超過8.5萬人連署。
雖然NHK已經表示確認藝人無惡意，但面對連署人數不斷上升，NHK媒體總局長山名啓雄在19日做出的回應，表達考量中日情勢，希望aespa可以如期出現，而NHK會長稻葉延雄也表示「希望能傳遞和平的訊息」，如今aespa登台的計畫並無改變。
