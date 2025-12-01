中日關係緊繃難解 川普與習近平高市通話

砲聲隆隆搭配氣勢磅礡的音樂，解放軍近來在社群平台，連續發布實彈操演的影片，恫嚇意味十足。

中日陷入緊張局勢 川普與習近平通話

日本首相高市早苗「台灣有事，自衛隊可能介入」的言論，中國持續文攻武嚇，中方更宣布23號起在渤海及黃海，展開為期兩週的軍事任務。而中日劍拔弩張，美國總統川普24號與中國國家主席習近平通電話。川普第一時間發文未提台灣，只透露通話涉及貿易等議題。

川普隨後致電高市 針對美日同盟交換意見

25日川普也致電日相高市早苗，高市透露她和川普針對美日同盟等議題交換意見，也強調她跟川普很麻吉。

華爾街日報引述消息人士報導，川普建議高市避免在台灣的問題上，過度刺激北京，不過日本官房長官出面打臉，表示這是不實的報導。但被問到是否和川普談到台灣議題，高市不肯多談。

川普態度模糊 貝森特:美立場未變

川普在台灣有事的議題上態度模糊，對台立場是否鬆動，各界關注。但美國財政部長貝森特強調，美方立場並未改變。

貝森特也透露，川習通話是由美方發起。針對日中關係惡化，高市26號接受質詢時強調，會致力修復雙邊關係。

