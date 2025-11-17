中日關係緊繃！台灣前大使：北京出1招「日本恐付出極慘痛代價」
國際中心／許智超報導
日本首相高市早苗在國會的「台灣有事」答詢，引發日中關係在短時間內急劇惡化，而中國更3度發聲，呼籲民眾近期暫勿前往日本、謹慎規劃赴日留學安排。對此，台灣前駐紐西蘭大使介文汲直言，如果中國對在中營運的日本企業採取抵制，日本可能因高市早苗的言論承受極大慘痛的代價。
介文汲15日在政論節目表示，高市發言已招致北京當局強烈不滿，「因為中國是先禮後兵，如果你不收回的話就召見駐日大使，嚴正警告」，而中國外交部、國台辦與國防部相繼發聲，要求日方收回相關說法。他形容，北京基本上先是「文攻」，當然不會到「武嚇」，接著看日方的反應，一招一招出。
介文汲指出，中國先前提醒中國公民勿赴日旅遊，後續可能啟動經濟層面的反制，「經濟層面的反制才會讓日本的老百姓，會因為高市早苗講這樣子的話付出代價，才會被真正意識到事件的嚴重性」。
介文汲接著說，日本目前對此的反應很強硬，國內氛圍也在轉變，但這件事情的嚴重性仍要看中國如何解讀與回應。他稱，一旦中國選擇抵制日本商業機構或企業，日本可能因高市早苗的言論承受極大慘痛的代價，經濟恐受重擊，「會逼著她考慮要不要收回相關說法。」
