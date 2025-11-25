中日關係緊繃 日本外務次官與中國大使會面

（中央社東京25日綜合外電報導）日媒引述消息人士披露，由於日本與中國關係惡化，日本外務省事務次官（類似外交部常務次長）船越健裕，今天在外務省與中國駐日大使吳江浩召開會談。

「每日新聞」報導，雙方可能討論兩國之間懸而未解的議題與未來的因應等事情。日方先前已表示，有意透過當局繼續溝通。

日本首相高市早苗本月稍早發表有關「台灣有事」（台灣發生緊急事態）的言論引發中國強烈反彈，兩國的緊張關係也因此升溫。

北京當局曾為此召見日本大使表達抗議，並在本月中旬以「治安不佳」為由，提醒公民暫時避免赴日與謹慎規劃赴日留學安排。

中方接連發出上述通知後，日本曾派外務省亞洲大洋洲局長金井正彰前往北京，與中國外交部亞洲司長劉勁松磋商。

另外，高市今天上午剛與美國總統川普（Donald Trump）通話。她表示，川普在電話中說明他稍早與中國國家主席習近平之間的通話。不過，高市並未透露更多細節。

而川普與高市通話之前，24日先和習近平舉行電話會談。據中方發布的通話紀錄，習近平向美方表示「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」。

然而，川普在社群媒體發文描述川習通話時，未在文中講到台灣議題。（編譯：楊惟敬）1141125