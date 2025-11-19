中日關係緊繃 賴瑞隆力挺日本水產、深化台日友好

大陸政府已通知日本政府，將停止進口日本水產品。對此，有意角逐2026高雄市長的民進黨立委賴瑞隆19日特別前往超市，以行動力挺日本水產。（賴瑞隆提供／洪浩軒高雄傳真）

日本首相高市早苗日前發表「台灣有事論」，引發中日關係緊繃，據了解，大陸政府已通知日本政府，將停止進口日本水產品。對此，有意角逐2026高雄市長的民進黨立委賴瑞隆19日特別前往超市，以行動力挺日本水產，他也強調，台灣農漁產品先前多次遭陸方打壓，當時日方數度相挺，「高雄人深深記得日本的友情」。

賴瑞隆指出，中國在2022年6月曾片面禁止台灣石斑魚輸入，當時台灣積極拓展國際市場，將石斑魚加工做成魚排、魚片、菲力以符合國際消費習慣。日本也在2024年繼龍膽石斑、青斑外，正式准許養殖龍虎斑輸入日本。這不僅是農漁產品的交流，更是台日友好的一大進展。而高雄就是石斑魚的重要產地。

賴瑞隆進一步表示，過去日本也力挺台灣，採購超過1.8萬公噸、超過7億元台幣的鳳梨，至今日本已經是台灣最大的鳳梨輸出國，這份雪中送炭的情誼，台灣人點滴在心。

賴瑞隆說，面對中共突然禁止日本水產進口中國，他也認同台日之間，應當是亞太區域的堅定夥伴。現在高雄人也會用行動支持，邀請大家共同加入消費日本水產，持續加深台日友好。

