中日關係緊繃 赴中日本藝人接連表態：永遠支持一個中國

矢野浩二近年早已將事業重心轉往中國，不但以藝名「浩歌」活動，還和一名重慶女子結婚，兩人育有一女。翻攝自矢野浩二微博



日本首相高市早苗日前於國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事」，相關言論引發中國大動作抗議，中日關係持續緊繃。對此，近兩年在中國發展的日本歌手美依禮芽在微博發文表態支持「一個中國」，曾在日劇《派遣女醫X》第四季飾演會長王超的55歲日本男星矢野浩二，昨日（11/18）也於微博發言，強調「永遠支持一個中國」。

中國近日針對高市早苗言論大動作抗議，進而導致中日情勢急遽升溫，連帶影響在中國發展的日本藝人。曾參與《乘風2023》、將於本月22日在北京舉行演唱會的日本歌手MARiA（美依禮芽）17日率先於微博表態，發文表示「中國對我而言就是我的第二個故鄉，中國的朋友都是我珍視的家人，我永遠支持一個中國」，引來大量中國網友表示支持，紛紛寫下「歡迎回家」、「果然沒有看錯人」。

廣告 廣告

隨後矢野浩二（浩歌）也於18日在微博發文表示，他在25年前去到中國，「從最初的陌生，到如今的溫暖，是這片土地給了我事業、友情、人生的意義。」認為中國不只是自己的第二故鄉，更是他重新認識「家」的地方。

矢野浩二提到，在中國的多年生活裡，他擁有兄弟、家人，以及粉絲「浩家人」的陪伴與支持，「我永遠珍惜這一切，也永遠支持一個中國，我永遠愛你們。」

在中國當演員的日本55歲男星矢野浩二（浩歌），在微博發文表態「永遠支持一個中國」。翻攝自矢野浩二微博

矢野浩二曾在日劇《派遣女醫X》第四季飾演會長王超，自2001年起便進軍中國，多數時間都在中國發展，還和一名重慶女子結婚，兩人育有一女，女兒為中國國籍。

更多太報報導

黃國昌拋藍白智庫對接 鄭麗文喊有默契：已請李鴻源組隊

蕭旭岑稱蔡英文先說「一國兩區」 吳崢嗆別牽拖：當一個有肩膀的人

對中最前線！石垣市長挺日相「台灣有事」說 重申台灣是獨立國家