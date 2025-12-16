中日關係若持續惡化 學者：不排除釣魚台發生軍事衝突

日本首相高市早苗一席「台灣有事」論引爆了中日緊張關係，中國對日本的施壓，更從最早的經濟、文化層面，一舉升級到了軍事行動。尤其中俄聯合軍演，讓日本備感威脅。學者分析，如果中日關係持續惡化，不排除雙方可能會有軍事摩擦，而且最有可能發生衝突的地點就是釣魚台，至於美方到時候是否會介入？學者都看法保留。

中日緊張關係升溫 中俄軍演對日威脅俱增

高市的「台灣有事」論踩到了中國主權的敏感神經，引發中國全面的反彈，批評日本干預中國內政，要求高市收回言論。期間不惜以切斷中日交化交流，並發出觀光的禁日令，此外，近期更是在釣魚台增加執法活動、對日軍機進行雷達照射、並與俄國軍機合作共飛繞日，讓日本備感威脅。

施壓不斷升級 中日不排除釣魚台發生軍事衝突

政大外交系教授劉德海就觀察到，從中共對日的執法，到單方面軍事行動，再到中俄的國際軍事合作的逐步升級施壓，如果中日關係真的持續惡化，不排除雙方非常有可能發生軍事摩擦，而且衝突的地點就在釣魚台。

他說：『日本如果要主動挑釁中國，這次是一定會打的，俄羅斯已經表明了他要打，而且上次的軍演，你看中俄特別走到四國島，因為四國島就是美國當年在波茨坦宣言宣佈的時候分割的，就是在這裡，四國是由中國主導，然後北海道是俄羅斯主導，他就告訴你我們就回到這一線，俄羅斯拿北海道，中國拿四國，如果真的要打的話，所以日本現在如果再有任何的挑釁行為，不排除他們會發生衝突，而且衝突最有可能就是釣魚台了。』

軍事衝突一觸即發 全面開戰機率不高？

政大國關中心研究員湯紹成雖然也認為，中日雙方的摩擦在所難免，但真要一觸即發，升級到全面開戰的機率卻不高。

湯紹成說：『氛圍還沒有到那個階段，也就是說雙方雖然指責對方，或說是對對方非常的憤怒，可是我覺得這個憤怒的程度，還沒有到說真的要全面攤牌的地步，小規模的軍事摩擦， 我覺得這個機率現在是在增加當中，可是我認為，譬如說什麼星火燎原，或者說一觸即發的這種機率，我覺得不大。』

維繫區域安全 亞洲小北約起死回生？

不過，眼看中日緊張的情勢持續升溫，面對中、俄及北韓的威脅，過去日本前首相石破茂提出的「亞洲小北約」主張是否有可能起死回生，以進一步維繫東亞的區域安全？

對此，湯紹成分析，從美國剛剛才公布的國家安全戰略報告來看，美國總統川普對於美國以外事務的態度是戰略收縮，興趣不高，因此要再打造一個亞洲小北約的機會恐怕也不大，另外就是成員要找誰加入，恐怕也會是一個大問題。

他說：『高市早苗有人說她是堅定的右派，有人說她是極右派，日本跟韓國這邊為了獨島的事情，也鬧得不可開交，所以說你說小北約要找什麼人呢？ 找哪一國呢？這個問題就出現了，比如說你要找到澳洲，找到紐西蘭，那個好像有點遙遠啊，所以當然他們是想台灣，可是台灣的這個角色又非常的敏感，所以我是覺得他的這種說法呢，尤其是在我剛剛說的川普的國家安全戰略白皮書頒布以後，這個可能性就更降低了。』

美日安全護體 中日軍事衝突美將及時介入？

至於美方是否會因為「美日安保」的關係，在中日發生軍事衝突時及時介入？劉德海則持保留態度。他認為，雖然美國國務院曾發貼文說，美日安保條約第五條適用釣魚台，但那是歐巴馬時代講的，川普政府至今從來都沒有提過，何況現在美國外交只能看川普，其他人講的都不算數，尤其川普根本是想要跟中國做大交易，絕不會在中國的核心利益上，和中國發生衝突，因此會不會在中日有軍事衝突時出手，恐怕仍是未知數。

他說：『美國現在是被動參與，不主動做動作，如果真的在釣魚台上，尤其是日本出手打的話，或者說是衝突的話，第一個，這個事情是高市早苗引起的，美國可以不要介入，因為原來第五條是在日本遭受攻擊的時候，任何一方遭受攻擊的時候，你才介入啊，第一個，所以川普他可以講說，是你自己打完了那就算了，這種可能性是有的，因為川普要的是他的四月的大交易，這些對他來講都不重要了，釣魚台對美國有什麼意義啊，日本要給的錢都已經給了，台灣要給的也都給了，所以說這些都是台灣日本都是美國跟中國交易的籌碼。』

多邊主義成過去 川普主張大國外交中俄成軸心

劉德海進一步強調，川普的戰略觀就是不要過去的多邊主義，要的是由美國主導的雙邊為主軸的交外戰略，而且他的外交國際關係是從大國外交切入，所以他的眼中只有中國、俄羅斯，這也就是為什麼到目前為止，川普在中日的衝突裡面都沒有講過一句話，原因就是川普不希望日本打壞他跟中國的大交易，而這也凸顯了各國過去把安全問題，全數依靠美國的傳統做法，可能已經不切實際，如何落實安全自主則將會是另一個重要課題。