中日關係降冰點！中國郵輪突砍沖繩行程 不准遊客登島火速返航

愛達郵輪地中海號抵達沖繩港口後，臨時取消上岸觀光，短暫滯留港口後隨即返航。（示意圖，翻攝X@sz_mediagroup）

中日關係近來因日本首相高市早苗的「台灣有事」言論而陡然緊張，北京政府隨即呼籲國人，現階段應暫緩赴日旅遊或留學，雙邊關係風雲變色。這股寒流的衝擊很快就浮現，一艘隸屬中國的巨型郵輪臨時變卦，取消遊客原定在沖繩宮古島的登岸觀光計畫，在港口短暫停留後，便直接啟程回國。

根據《共同社》的披露，這波中國抵制赴日旅遊的漣漪正不斷擴大。這艘中國國營的「愛達郵輪地中海號」原本預計在20日上午停靠日本沖繩縣的宮古島平良港，但船公司卻在緊要關頭發布通知，取消全體乘客的下船觀光行程。

廣告 廣告

沖繩地區的海關在19日證實這項調整，愛達郵輪地中海號變更行程為僅在港內停泊，不讓任何旅客踏上岸，並將在20日中午即刻啟程返回中國。船公司已透過其船舶代理向海關申報了此項變更，此艘郵輪原本18日從福建廈門航向日本沖繩，沒想到突遇政治事件影響，導致數千名乘客夢想中的日本之旅被迫告吹。

愛達郵輪地中海號早在停靠那霸港時，就有船組人員私下透露這場中日衝突氣氛會產生影響，如今看來，船員早有預感行程會有所異動，反映出兩國對立的氛圍已悄然蔓延至民間交流。

更多鏡週刊報導

憂悲劇重演！日駐中大使館發「安全對策」 官員籲在中日本學生注意安全

中日緊張！取消49.1萬張機票反自傷 中國航司恐吞數十億人民幣損失

1個比1個派！高市早苗言論惹怒中國 她補「這回應」網讚爆喊：日本機票訂起來