中日關係降溫 日相高市重申對中溝通保持開放

（中央社東京9日綜合外電報導）日本首相高市早苗今天在眾議院接受質詢時，再度表達有意與中方協商雙方懸而未解的議題，並表示「日本方面對於各式各樣的對話抱持開放態度」。

「日本經濟新聞」報導，日本眾議院預算委員會今天上午啟動有關今年度追加預算案的基本質詢。

高市接受自民黨眾議員柴山昌彥的質詢時表示，「就是因為與中國之間有懸而未解的議題與課題，將減少這些（議題與課題），並未改變增加理解與合作的方針」。

高市上月在眾議院答詢時表示，若「台灣有事」（台灣發生緊急事態）伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」（存立危機事態）。

廣告 廣告

她這番話被北京當局認為是在暗示可能以武力介入台灣海峽，引發中方強烈反彈與抗議。而兩國關係近來因為這件事情急遽降溫。

於此之際，中國航空母艦「遼寧號」艦載機殲-15戰機（J-15），本月6日朝日本自衛隊F-15戰機間歇性照射雷達，引發日方抗議。

「日本經濟新聞」披露，日本政府昨天在自民黨召開的外交相關會議說明，日方當時打算使用中日國防當局緊急時用的專用「熱線」溝通此事，不過中方並未應答。

而日本防衛大臣小泉進次郎在眾議院預算委員會提到「熱線」的使用狀況時說明，「從與對方國家之間順利溝通的觀點而言，不回應是否使用了（這條熱線）」。

而日本外務大臣茂木敏充針對雷達照射事件表示，「將持續向國際社會清楚傳達日本的立場與看法。」（編譯：楊惟敬）1141209