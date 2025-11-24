中日關係陷冰點 王毅：日本踩了不該踩的紅線
中日關係因為「台灣有事論」，到目前為止仍然深陷冰點。大陸外長王毅表示，中日關係之所以跌到谷底，是由於「日本現任領導人講了不該講的話，碰了不該碰的紅線」，中方敦促日本要早日反思改過，不要執迷不悟。（葉柏毅報導）
大陸媒體報導，王毅上個星期，與吉爾吉斯、烏茲別克以及塔吉克三國外長，舉行戰略對話；大陸與三國共同發表的政治文件當中，都提到台灣問題。吉爾吉斯等三國在文件中，都強調堅持一中原則。有評論指出，在中日關係緊張之際，北京強化「國際一中」的意味濃厚。
王毅指出，日本現任領導人，竟公開發出了試圖武力介入台灣問題的錯誤信號，「講了不該講的話，碰了不該碰的紅線」，揭露了日本現任領導人公然侵害中國核心利益、挑戰二戰後國際秩序的錯誤言行。
王毅說，吉爾吉斯等三國，公開強調堅守一中原則，「這一集體發聲正當其時」，既支持中方在台灣問題的正當立場，也再次清晰地表明了一中原則是國際社會不可動搖的普遍共識。
