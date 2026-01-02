中日關係難擋觀光潮！中國遊客春節訂房增57% 日本房價上漲

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

日本首相高市早苗去年11月發表「台灣有事」言論，引起中國政府不滿，中日關係緊張，中國政府進而呼籲民眾避免赴日旅遊。不過，春節假期即將到來，日本飯店的訂房狀況只增不減，來自中國的住宿訂單量甚至較前一年增加約6成，房價也隨之上漲。

Tripla彙整日本全國1727家飯店的數據發現，2026年春節期間來自中國的訂房件數比2025年春節期間增加了57%。（示意圖／Unsplash）

根據日本經濟新聞報導，提供住宿設施訂房管理系統Tripla（トリプラ）彙整日本全國1727家飯店的數據發現，2026年春節期間（2月15日至23日）來自中國的訂房件數比2025年春節期間（1月28日至2月4日）的訂房件數增加了57%。

日本經濟新聞以國內城市飯店與商務飯店等10家業者為對象，調查2026年春節期間截至12月15日的訂房狀況。結果顯示，3家飯店表示訂房件數已「超過前年春節」、5家表示「與前年大致相同」，剩餘2家表示「低於前年」。

至於客房價格，10家飯店中有一半表示有調漲。Tripla統計今年農曆春節期間飯店的平均客房單價發現，2026年春節期間全國的客房單價平均為2萬2004日圓（約新台幣4406元），較2025年上漲21%。

由於近期中日關係緊張，中國政府已指示國內旅行社減少赴日旅遊團客，不過有分析認為，中國政府此次的限制令影響有限，雖然中國團客的人數減少，但個人遊客數量仍持續增加，顯示個人自由行較難受到中國政府政策的直接影響。

日本房地產服務商世邦魏理仕（CBRE）表示，過去訪日的中國遊客中，團客的比例約佔5成，但最近已降至15.6％，觀光需求對外交關係變化的抗壓性逐漸提升。

