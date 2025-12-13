中日關系緊張之際 中國低調紀念南京大屠殺

（德國之聲中文網）日本首相高市早苗上個月提出“台灣有事論”之後，中日關系吃緊。本周六（12月13日），中國舉行了在路透社看來“低調的”南京大屠殺紀念活動。

中日兩國長期以來在歷史問題上爭議不斷。中國一直提醒民眾勿忘1937年的南京大屠殺，稱日軍在當時的中國首都南京屠殺了30萬人。二戰後盟軍設立的遠東國際軍事法庭認定的死亡人數為14.2萬人，但一些日本保守派政客和學者卻否認大屠殺的存在。

儀式簡短 言辭溫和

據中國官媒新華社報道，中共中央、國務院在南京隆重舉行2025年南京大屠殺死難者國家公祭儀式。中共中央政治局委員、中組部部長石泰峰出席並講話。約8000名各界代表胸前佩戴白花，靜靜肅立。

路透社注意到，石泰峰的講話較近期中國官員的強硬言論顯得溫和許多。他強調“隆重集會”的目的之一是“表達中國人民堅定不移走和平發展道路的崇高願望，共同銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來。”

石泰峰亦指出，歷史已經證明並將繼續證明，任何企圖復活軍國主義，挑戰戰後國際秩序，破壞世界和平穩定的行徑，世界上一切愛好和平及正義的人民，絕不會答應，都注定要失敗。然而，這段文字並未見諸中國官媒新華社的報道。

路透社報道稱，紀念儀式在不到半小時內結束，現場釋放了和平鴿。

港澳舉行公祭儀式

另據新華社報道，香港和澳門也在周六當日分別舉行南京大屠殺死難者國家公祭日紀念儀式。

中國於2014年首次設立南京大屠殺死難者國家公祭日。習近平在當天發表講話指出：“我們為南京大屠殺死難者舉行公祭儀式，是要喚起每一個善良的人們對和平的向往和堅守，而不是要延續仇恨。中日兩國人民應該世代友好下去，以史為鑑、面向未來，共同為人類和平作出貢獻。”

習近平上一次親自出席南京大屠殺公祭活動是在2017年，但當時未公開發表講話。中國國務院新聞辦公室未立即回應外媒關於習近平此次缺席的置評請求。

東部戰區 ：堅決斬斷骯髒頭顱

周六當天，中國人民解放軍東部戰區在其微博和微信賬號發布“重磅主題海報《大刀·祭》”。

圖片中可見一把沾滿鮮血的大刀斬下戴著日本軍帽的骷髏頭顱。配文寫道“一年一度的國家公祭日拉響振聾發聵的警報提醒我們——時刻高舉血祭大刀，堅決斬斷骯髒頭顱，絕不允許軍國主義卷土重來，絕不允許歷史悲劇重演。”

值得一提的是，中國駐大阪總領事薛劍上個月初曾在社交媒體平台X上發文稱：“對於那條擅闖進來的骯髒頭顱，就應該毫不猶豫斬掉。你們做好准備了嗎？”日本民眾強烈不滿，批評薛劍的說法“可以解讀為對高市首相的殺害預告，性質極為惡劣。”日本政府對此表示“極其不當”，並向北京提出交涉。中方則表示，該貼文是薛劍以個人身份發表，隨後被刪除。

