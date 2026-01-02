中日關系緊張之際 中國將迎來韓國總統的國事訪問

（德國之聲中文網）去年11月，中國國家主席習近平在韓國慶州出席APEC領導人峰會期間曾與李在明舉行會談。分析人士指出，短短兩個月內兩國領導人又將舉行會面，這表明中國熱切希望加強與首爾的關系，並促進經濟合作和旅游業發展。特別是此次韓國總統的訪華行程安排在了訪日計劃之前。

去年11月7日，日本首相高市早苗在眾議院預算委員會上曾表示，“台灣有事”可能成為允許行使集體自衛權的“存亡危機事態”。這一表述令中日關系跌至多年來的最低點。

廣告 廣告

韓國外國語大學政治經濟學教授康俊榮（Kang Jun Young）在接受路透社采訪時說：“中國希望比以往更加強調韓國的重要性。中國似乎已經從戰略上決定，在韓國再次與日本舉行峰會之前，讓（李在明）訪問中國會更好。”

韓國拒絕選邊站隊

李在明的國家安全顧問魏聖洛（Wi Sung-lac）周五（2日）表示，他預計李在明與習近平的峰會將開啟韓中關系的“新篇章”。

他還補充說，兩國正在就經濟、商業和氣候等領域准備十余項協議，但尚未就聯合聲明展開討論。

首爾政府方面表示，其目標是“恢復”與北京的關系。中國是韓國最大的貿易伙伴。

韓國上一任總統尹錫悅執政時期，首爾與華盛頓和東京關系更為密切，同時對中國處理台灣問題的方式提出批評，導致兩國關系緊張。

如今，韓國正努力維持平衡，且更傾向於與中國合作，以避免被迫卷入任何可能威脅到中國這個亞洲工業強國的麻煩之中。

李在明在去年12月表示，他不會在中日外交爭端中選邊站隊。

盡管如此，中韓關系仍面臨諸多復雜問題，因為中國正在挑戰韓國在該地區的主要盟友美國。與此同時，擁有核武器的朝鮮仍然難以預測。中國是朝鮮的主要盟友和經濟命脈。

挑戰多多

韓國前國防部副部長申範澈（Shin Beom-chul）表示，習近平和李在明可能會討論一些棘手問題，例如如何推進韓美同盟現代化。

目前，約有28,500名美軍駐扎在韓國，以應對朝鮮的任何威脅。

美國官員已表示，計劃使這些美軍更加靈活，以應對其他威脅，例如保衛台灣和遏制中國日益增長的軍事影響力。

駐韓美軍司令布倫森（Xavier Brunson）上個月29日在一場論壇上說：“韓國不僅是在應對朝鮮半島的威脅，同時也處於塑造東北亞力量平衡的更廣泛區域動態的十字路口。”

韓國國家安全顧問魏聖洛表示，韓國還將努力向中國保證，其建造核動力潛艇的計劃僅僅是為了威懾朝鮮。

專家們也表示，李在明與習近平會晤的議程包括說服中國促成與朝鮮的對話，而朝鮮目前對李在明的示好不予理睬。

李在明辦公室此前表示，此次訪華預計還將探討包括關鍵礦產、供應鏈和綠色產業在內的合作領域。

首爾近一半的稀土礦供應來自中國，而稀土是半導體制造的關鍵原料。

首爾芯片年出口量的三分之一均銷往中國，是韓國迄今為止最大的芯片市場。

韓國方面稱，上個月，韓國產業通商資源部部長金正寬（Kim Jung-kwan）和中國商務部長王文濤同意致力於確保稀土供應穩定。

此外，專家們還表示，李在明此次訪華還可能促進雙方在人工智能和先進技術領域的合作。

華為韓國首席執行官Balian Wang上個月在新聞發布會上表示，華為計劃今年在韓國正式推出其最新的人工智能芯片“昇騰950”（Ascend 950），旨在為韓國企業提供英偉達芯片之外的另一種選擇。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 德正 (路透社)