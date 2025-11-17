中日關系緊張殃及電影 《蠟筆小新》等撤檔

（德國之聲中文網）中日關系最近緊繃，多部日本動畫電影突然被喊卡，據浙江廣播電視集團旗下“中國藍新聞”報道，原定近期上映的《蠟筆小新：熾熱的春日部舞者們》、《工作細胞》均宣布暫緩上映。

值得注意的是，近日正在中國上映的日本知名動畫電影《鬼滅之刃：無限城篇 第一章 猗窩座再襲》引爆觀影熱潮。根據票房統計，該片在中國上映短短3 天即斬獲 3.73 億元億人民幣，刷新日本電影在中國首周末票房紀錄。有人在微博評論區說，“沒看鬼滅的抓緊吧，看這形勢，是國內大屏幕引進的系列第一部，但也有可能是最後一部。”

新任日本首相高市早苗近日在國會表示，中國若對台灣采取攻擊行動，可被視為“威脅日本生存的局勢”，日本可能采取軍事回應，引發中日緊張。中國外交部此後提醒中國公民“近期避免前往日本”。

作者: 德聞