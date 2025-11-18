中日關系陷入緊張 約50萬張赴日機票被取消

（德國之聲中文網）自從日本首相高市早苗暗示，如果台灣遭到攻擊、可能引發日本的軍事回應以來，中日關系持續緊張。隨著分歧升級，中國在上周五晚間發布旅行警告，要求公民在可預見的未來避免赴日旅行。

獨立航空分析師李漢明（音譯）表示，這項警告已產生顯著沖擊。李漢明自2023年起持續追蹤各大航空及在線旅行平台的中國旅客有效航班預定數據。根據其監測數據，11月15日中國旅客赴日有效預訂量約為150萬張，而在兩天後的最新統計中已降至約100萬張。基於這一異常幅度的下降，他推算約有50萬趟行程被取消。

他告訴法新社，自建立數據庫以來，有效機票預訂通常每天減少約5%，而這一時期觀察到的降幅卻高達33%，形成鮮明對比。“如果緊張局勢進一步加劇，肯定會有更多票被取消。”

包括三大航司在內的多家中國航空公司已宣布，對12月31日前預訂的赴日航班提供全額退款。中國境內的旅行社周二對旅行警告的反應不一。一家大型國有旅游公司已從其應用程序中移除所有日本旅行選項，另一家北京旅行社則表示不再接受日本行程預訂。其他旅行社則稱其日本旅游團仍正常運營，並希望此次中斷只是暫時的。

中國游客是日本最大的客源，根據日本方面數據，2025年前九個月赴日中國游客有近750萬人次。第三季度中國游客月均消費額突破10億美元，佔所有游客消費的近30%。

在中國發布旅行警告後，日本旅游與零售類股周一應聲下跌。

作者: 德才 (法新社)