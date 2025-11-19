中日陷僵局！日媒曝高市早苗認了「說過頭」

▲日本首相高市早苗近日在國會答詢的「台灣有事」相關發言，引發中國強烈不滿。有日媒透露高市早苗事後曾對周遭人員直言「有點說得太過頭了」。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗近日在國會答詢的「台灣有事」相關發言，引發中國強烈不滿，中日關係跌入谷底，目前還看不出化解僵局的契機。日本方面迄今拒絕收回言論，不過，有日媒透露高市早苗事後曾對周遭人員直言「有點說得太過頭了」，高市早苗身邊幕僚也自責支援不足，對可能引發的反彈評估不夠充分。

日媒《朝日新聞》報導透露，7日是高市早苗就任首相後，首度在國會眾議院預算委員會答詢。7日當天凌晨3點高市早苗就進入首相公邸，獨自一人在房內用紅筆修改各省廳準備好的答辯書，只有當她按下蜂鳴器時，在隔壁待命的秘書官們才會進入協助。

高市早苗堅持用自己的話語表達，這樣的答辯準備工作持續了三個半小時，一位官邸幕僚表示，「她將自身的堅持融入其中，思考作為高市政權的新答詢方針」。

報導指出，高市早苗在就任首相前就表現出「孤高」的政治風格，不與同伴結群，而是獨自承擔，更喜歡把資料帶回住處研讀，而不是與議員們舉行會議。上任一個月以來，由於忙於外交和國會事務，她從未在外面聚餐。

官房長官木原稔、增長戰略大臣城內實是高市早苗身旁堅定的核心官員，他們與高市早苗的政治理念產生共鳴，堅定地想要「重現第二次安倍政權」，並找回一批安倍時期的舊臣擔任顧問與幕僚。不過，儘管高市早苗上任後擁有歷代罕見的高支持率，但距離安倍時期「官邸一強」的穩定感仍相差甚遠。

在7日的預算委員會上，高市早苗就台灣有事做出了「可能成為存立危機事態」的答辯，這超越了歷屆政府的見解。據說，高市早苗在答辯後便向周圍的人透露自己「有點說得太過頭了」。

一位高市早苗的親信懊悔地表示，「對於這番言論會引發何種反彈，在確認不夠充分的情況下就讓首相回答了」，這是官邸方面的支援不夠周全。另一位幕僚則認為，「現在只是高市個人擁有強大力量，但官邸作為一個團隊並不強。這是接下來的課題」。

