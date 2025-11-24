中日雙邊關係惡化 陸媒：取消12條中日航線所有航班

日本首相高市早苗日前的「台灣有事」言論，引起中國方面極度不滿，中日關係持續惡化！中國外交部、文旅部、教育部等部門發布預警，建議中國公民近期避免赴日旅遊或留學。大陸媒體報導，根據第三方平台航班管家DAST數據，截至今天（24日）上午10時，已有12條中日航線取消所有航班，包含名古屋、福岡、札幌、大阪等地。

（Photo by Massimo Insabato/Archivio Massimo Insabato/Mondadori Portfolio/Getty Images）

根據陸媒澎湃新聞引述第三方平台航班管家DAST數據顯示，未來一周中國赴日計畫航班取消率將在27日（周四）達到21.6%，為1個月以來最高峰。計畫航班量前20的航線中，取消率靠前的航線有天津濱海—關西國際（取消率為65.0%）、南京祿口—關西國際（59.4%）、廣州白雲—關西國際（31.3%）、上海浦東—關西國際（30.1%）、無錫碩放—關西國際（28.6%）。

根據上述監測數據顯示，中國赴日周航班量1224班次。報導內容也指出，近日多家旅行社表示接到不少赴日團客遊的退訂。中國國航、東航、南航等眾多航空公司也針對涉日航線客票發布特殊退改政策，支持無損退訂相關機票。