中日雷達照射事件 遼寧號航跡與美日訓練海空區重疊
（中央社台北9日電）日本自衛隊戰機6日兩度遭中國航艦遼寧號艦載機以雷達照射，兩國再起外交對峙。有日本退役海上自衛官將遼寧號航跡圖和日本水路通報及航行警告位置圖重疊，認為是中國有意侵入美日軍方訓練的海空區，構成挑釁。
根據日本防衛省統合幕僚監部資訊，遼寧號6日上午通過沖繩本島與宮古島之間海域後，當天下午在沖大東島西方約270公里海域，從遼寧號起飛的殲-15戰機，對正在執行領空侵犯應對任務的日本自衛隊F-15戰機進行雷達照射。
日本政府7日凌晨透過外交與防衛兩管道，向中方提出強烈抗議。中方則稱，是日機多次抵近中國海軍訓練海空域「滋擾」，駁回日方交涉，並提出反交涉。日本官房長官木原稔8日反駁中方稱「自衛隊機干擾中國軍機飛行」的說法，強調「自衛隊機在保持安全距離的情況下執行任務」。
一名日本海上自衛隊退役自衛官8日在X平台發文，將日本防衛省公布的遼寧號航跡圖和海上保安廳發布的水路通報及航行警告位置圖重疊，「似乎可以推斷他們有意侵入美軍和自衛隊公布的訓練海空區域，並進行航母起降訓練，擾亂了自衛隊和美軍的訓練，構成挑釁行為。」
香港明報9日報導，據日方公布遼寧艦最新行動軌跡，顯示在宮古海峽以東演訓的遼寧艦編隊，7日在中日就軍機雷達照射外交對峙之際，沿琉球群島東側往北一路上行，路徑與以往不同。按慣例，解放軍航母穿過宮古海峽後，大多直接進入西太平洋深處繼續演訓。今次罕見轉彎，令航母距日本本島比以往更近。
據日本防衛省觀測，遼寧艦編隊7日沿琉球群島東側北上約600公里，抵達九州南面海域、由鹿兒島縣管轄的喜界島以東約190公里處。若繼續往北推進，遼寧艦將對日本本島形成環形航迹。
跟隨遼寧艦的是055型導彈驅逐艦南昌艦（舷號101）、052D型驅逐艦西寧艦（舷號117）與開封艦（舷號124）。
明報引述中國自媒體稱，沖繩東南方這片海域是美國駐橫須賀的航母群以及從日本本州起航的自衛隊艦艇南下干預台海時的必經之路。遼寧艦和055、052D主力艦選擇在此地演訓，等於「把對手要道堵住」，「比任何外交抗議都要直接得多，也更能讓日本體會到真正的壓力」。（編輯：廖文綺/朱建陵）1141209
