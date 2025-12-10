中日雷達照射爭議升溫 日本承認有通報但稱「資訊不足」

日本防衛大臣小泉進次郎回應中國航艦通報訓練，稱有接獲通報，但資訊不足。 圖 : 翻攝自環球譯視

[Newtalk新聞] 中國海軍航空母艦「遼寧號（舷號16）」艦載殲-15戰機，6日在沖繩本島東南海域公海上空，兩度向航空自衛隊F-15J戰機照射雷達，引發外交緊張。中國軍方9日發布音訊，宣稱事先以中英雙語通報訓練計劃，日本海上自衛隊護衛艦回應「已收到」。而日本防衛大臣小泉進次郎在今天（10日）記者會上承認中方通報，但批評未包含訓練規模與具體地點，「資訊不足」，重申自衛隊採取「對領空侵犯措施」為理所當然，並未同意訓練。美國國務院9日批評中國行為「無益於地區和平與穩定」，強調美日同盟堅定不移。

廣告 廣告

中國軍方反駁，自衛隊飛機在通報後仍進入訓練區，抵近中機不足50公里，「自動進入我雷達搜索範圍」，並指日機也發射雷達信號。小泉否認F-15J使用雷達，稱「不存在事實」。中國央視報導，通報發生在6日下午訓練前兩次，遼寧艦編隊正進行艦載機起降訓練。

日本官房長官木原稔則在內閣會後記者會上，引述未具名美國國務院新聞事務負責相關人說法：「中國的行為無益於地區和平與穩定」、「我們對盟友日本的承諾堅定不移，正在保持密切聯絡」，解讀為「體現牢固的日美同盟」。

事件凸顯中日東海緊張，日本指中國未發航行通告（NOTAM），中方則批日方惡意炒作。分析稱，此為中國測試日本底線的戰略挑釁。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

泰柬邊境衝突第三天！泰軍F-16空襲柬軍基地 逾40萬人緊急撤離

楊宏基觀點》溫水煮青蛙的「第四次台海危機」？！中國海軍大規模部署的區域緊張與挑戰