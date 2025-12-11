中日雷達照射爭議 陸公開音檔 郭正亮點名他硬拗

日本自衛隊戰機6日遭解放軍戰機雷達照射風波持續發酵，日本防衛大臣小泉進次郎表示，事先未收到中方的飛航公告。共軍則公開錄音打臉日本。大陸央視旗下帳號《玉淵譚天》發文指出，日本照月艦確實收到陸方通知，反批日本戰機擅闖陸方演訓區域。小泉承認中國大陸在軍演前有通知，但未提供避免危險的充分資訊。前立委郭正亮質疑認為，小泉進次郎就是硬拗。中國大陸事實上有照會，日本兩架F-15的戰機卻闖入，中國大陸當然就不客氣了。

郭正亮今(11日)在政論節目《新聞大白話》中質疑，小泉進次郎就是硬拗，他認為中國大陸給予的通知應該按國際通用的格式「NOTAM」，我們叫「Notice to Air Missions」。中國大陸事實上有照會，透過遼寧艦然後聯通了日本的照月護衛艦，照月護衛艦也可給予回應。所以中國大陸當然就會認知你已經收到了，再由照月艦去通知日本的相關單位，看來顯然沒有。中國大陸照會的內容就是，將在航母以南演習到下午6點，在這個期間請不要闖入等等。

廣告 廣告

郭正亮接著表示，結果後來我們就看到日本先後兩架F-15戰機闖入，中國大陸當然就不客氣了，就用殲-15。那個也不是火控雷達，而是搜索雷達，日本有改口。第一次飛機相隔只有52公里，第二次是148公里，基本上都在視距外，所以根本看不到。所以可以去想像，日本的飛行員收到了雷達照射警訊，通常飛機會大叫，應該會嚇死。第一次只有3分鐘，飛機就立刻飛走了；第二次又來了，隔了更遠148公里。中國大陸這次展現，它的搜索雷達範圍可能200公里。

郭正亮認為，小泉進次郎只要稍微認錯，風波就沒了，只要說內部聯絡有一點溝通失常。不過，日本人若是這樣講，恐怕會被究辦，就沒有下台階了，這個可說是一個遺憾。因此他這樣做，中國大陸當然會不爽 。

【看原文連結】