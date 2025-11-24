中日韓峰會告吹 中：氛圍受損不具備舉行條件

（中央社台北24日電）針對日媒報導，中國方面拒絕日本提議明年1月舉行中日韓領導人峰會，中國外交部發言人毛寧今天宣稱，日本領導人近期「在涉台問題上公然發表錯誤言論」，損害了中日韓合作的基礎和氛圍，導致當前「不具備舉行中日韓領導人會議的條件」。

此外，毛寧還針對剛落幕的20國集團（G20）峰會上，與會的日本首相高市早苗與中國國務院總理李強「零接觸」，以及高市會後表示日本仍願與中國進行各種形式的對話聲稱，中方希望日方能「嚴肅對待中方的關切，收回『涉台錯誤言論』」，以實際行動展現對話的誠意」。

中國外交部下午舉行例行記者會，高市早苗「台灣有事」說引發的日中關係緊張議題仍是媒體提問焦點。澎湃新聞報導，毛寧在回答日本媒體相關提問時，作上述表示。

毛寧在回答中方拒絕日本提議舉行中日韓領導人峰會時提到，中日韓三方並沒有就第10次中日韓領導人會議的會期達成共識。

針對日本方面強調，日方已多次向中方解釋高市早苗「台灣有事」相關言論的要義和日方一貫立場，並致力於與中方對話說，毛寧表示，日方「一貫立場」的具體內容到底是什麼？如果日方只是反覆重申「立場未變」，卻「對具體內容語焉不詳、在行動上不斷越線」，這種重申就是一句空話，就是在「虛化和掏空一個中國立場」。

共同社22日引述多名外交消息人士透露，日本政府曾向中國、韓國探詢明年1月進行峰會的可能性，但已遭中國拒絕，且在日後具體舉辦時間也無法協商的情況下，之後是否還能成功舉行峰會仍是未知數。

同時，中國透過外交管道向「相關國家」表示，「因為日本首相未做出適當因應，因此無法參加峰會」。韓聯社報導指出，此處所指的「相關國家」應是韓國。

日經中文網今天報導，高市早苗在G20峰會23日閉幕後回答記者提問時表示，峰會期間她沒有機會與李強交談。她並強調，需要採取措施減少中日之間懸而未決的問題與課題，促進理解與合作，而日方「對雙方的對話持開放態度，並未關閉溝通的大門」。

高市早苗強調，日方推進「戰略互惠關係」和構建「具有建設性和穩定性」日中關係的方針沒有改變，並強調「重要的是主張『我國（日本）應該主張的立場』」。

（編輯：邱國強/朱建陵）1141124