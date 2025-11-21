中日韓領袖會議可能「無限期暫停」 貿易和技術合作困難
[Newtalk新聞] 原定於本月24日在澳門舉行的「2025年中韓日文化部長會議」昨（20）日突然宣布「延後舉行」，更重要的三國領袖會議可能也將「無限期暫停」。
《韓國時報》（The Korean Times）報導，始於2008年的中日韓三方領袖峰會屢次因雙邊爭端而中斷，其中包括2012年中日因釣魚台而起的領土爭端。外交觀察家指出，類似的中斷很可能會再次發生。
上海交通大學日本研究中心副教授鄭志華表示，三方領導人對話「無限期暫停」的可能性很高。他指出，中國總理李強拒絕在即將於南非舉行的G-20二十國集團峰會期間與高市會面。「由於下一屆三方峰會將在日本舉行，各國領導人必須前往日本，北京方面會認為當前的外交環境遠不利於推進對話。」
成均館大學東亞研究副教授張暮輝則認為，如果沒有領導人層級的會晤，一些重大倡議將難以推進。
他解釋說，中日韓三邊合作建立在「高峰會-部長級-工作層級」框架之上。領袖高峰會是匯聚各國領導人政治願景的契機，也是塑造和設定合作議程的強大引擎。
他表示：「諸如加快升級自由貿易協定談判或啟動新的部長級機制等重要項目，需要舉行峰會，由三國領導人共同簽署宣言以最終確定。」他還補充說，現有的業務層面工作受到的影響較小。
他指出，三國領導人已達成共識，三邊合作框架應著重於與改善民生直接相關的「軟性」議題，而非拓展至外交、安全或戰略等敏感領域。
他指出：「但近年來，諸如『中日韓＋』合作機制和中日韓合作基金等重要提案在該框架內難以獲得支持。」
專家認為，不斷變化的國際格局可能會使貿易和技術合作變得更加困難。
西江大學日本問題資深研究員金白柱（音譯）告訴《韓國時報》，三國之間的合作，尤其是在對美中競爭至關重要的領域，面臨嚴重的限制。
金白柱補充說，首爾和東京對美國安全保障的依賴，使它們無法與北京攜手捍衛全球經濟秩序。
金白柱說，「未來在合作方面取得實質進展的可能性似乎越來越小。」
金白柱認為，這是因為各國都認為對方在「改變現狀」，日本和美國都將中國視為「修正主義勢力」。
「另一方面，中國透過高市的言論等事件確信，日本和美國正在違背其對『一個中國政策』的承諾。』
金白柱補充說：「除非雙方以實際行動明確證明情況並非如此，否則三方合作框架仍將是一個受限且象徵意義有限的組織。」
