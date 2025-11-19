中日風波延燒不斷！日經濟安保大臣：過度依賴中國大陸是風險

日本首相高市早苗首相「台灣有事」言論引發中日關係緊張，日本經濟安全保障大臣小野田紀美18日在記者會上，談及大陸呼籲民眾「暫緩赴日」一事表示，日本過度依賴中國大陸帶來的風險，不僅限於供應鏈，觀光產業也同樣脆弱。

《朝日新聞》報導，這是中國大陸政府呼籲民眾「暫緩赴日」後，日本政府首度由閣僚公開回應。小野田紀美在記者會上強調，日本過度依賴中國大陸，帶來的風險不僅限於供應鏈，連觀光產業也同樣脆弱。

小野田表示，「如果一有不滿就立刻採取經濟威壓的國家，我們過度依賴它是有風險的。不只是供應鏈，包括觀光也是一樣。」她並指出，日本需要在降低風險與維持經濟運作之間取得平衡，「我們會在思考如何降低風險的同時，讓經濟能夠順利運轉。」

此外，關於大陸駐大阪總領事薛劍，日前在社群平台X發表不滿高市的言論，揚言「只能把肮髒的頭砍掉」（汚い首は斬ってやるしかない），小野田也被問及看法，她先強調並非只針對特定國家，但直言，「如果是為了友好而來的人，卻做出恐嚇我國國民的行為，這無論如何都不應該。」

報導表示，小野田紀美在高市內閣兼任「與外國人共生社會推進」相關職務。與高市政治理念相近，具備改革色彩，她即使僅有參議院兩屆資歷，仍被視為「破格入閣」。

