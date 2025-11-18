中日風波延燒！「斬首」領事活動取消 美：不意外高市涉台發言

編譯林浩博／綜合報導

中國與日本的外交風波持續延燒！就怕中國高漲的反日情緒失控，日本政府接連對在中國的僑民與學生發出安全警告。與此同時，先前放話「斬首」的中國駐大阪總領事薛劍，原訂21日出席的廣島中日友好活動，也緊急取消。美國海軍作戰部長柯德爾上將 （Daryl Caudle）接受專訪稱，並不意外日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，但他也強調，並未接獲兩國軍事合作有變動的訊息。

美國海軍作戰部長柯德爾(左)18日訪問日本自衛隊的多功能護衛艦「熊野」號。（圖／翻攝自X平台 @USNavyCNO）

文部省急通知日僑學校

據朝日電視台18日的快訊，繼昨晚日本駐中國大使館罕見發布「安全對策」，今早文部科學省也宣布，將向在中國的日僑學校與日籍留學生發出警告通知。

廣告 廣告

文部科學大臣松本洋平在記者會表示，已指示日僑學校與相關機構，要他們務必保護在中國的日本學生安全。松本更舉出去年震驚各界的日籍學童深圳遇害案件為例，希望能採取一切必要措施，確保日籍學童、家長、學生與教職員不受傷害。據報導，中國境內總計11所日僑學校，就讀學生人數多達3300人。

另外，中國駐大阪總領事薛劍原訂21日出席的中日友好活動，也被中方向當地廣島縣政府緊急通知取消。三立新聞稍早報導，這場活動名為「西日本地區日中友好交流會」，中方取消的理由是為了「保持戒備」。薛劍先前曾在X平台發文，揚言只能毫不猶豫地斬掉那擅自闖入的骯髒頭顱」，被日本輿論認為是在威脅首相高市早苗，升高了中日兩國的外交戰火。

BBC指出，雖然薛劍刪除了該篇貼文，但日本政府也連夜召見中國大使，執政的自民黨也要求驅逐薛劍，就連美國駐日大使都加入戰局，批評薛劍重回「戰狼外交」。

日本首相高市早苗針對「台灣有事」表達明確立場，遭中國駐大阪總領事薛劍嗆斬首，引發國際關注。（組合圖／翻攝自X）

美將領：不意外高市言論

高市7日在國會的「台灣有事」發言，引發了這波中日摩擦，中國要求高市撤回言論。當時高市稱，若中國對台灣動武，包括海上封鎖在內，都可能構成「存亡危機事態」，日本可行使集體自衛權。由於高市的政治導師、已故前首相安倍晉三，是在卸任後才提出此類言論，高市也成了首個明確表態的日本首相。

美國海軍作戰部長柯德爾上將，17日接受《日經亞洲》專訪稱，他對於高市的言論「不能說感到意外」。

柯德爾表示：「我只能說，存亡是個很沉重的字眼，有時候我們對這詞的意思，懷抱不同的解讀，但我很能理解她對此很關切的立場。」

對於潛在中國侵台的因應，日本與美國長年都採取「戰略模糊」，一些觀察家因此認為，高市此番言論，會使得北京更容易摸透日方想法。

柯德爾另外強調:「就我所知，我們的規劃、我們當前的行動，還有任何我們排定的演練，以及與日本海上自衛隊的協調合作，都沒有改變。」

中國官媒新華社稍早才報導，山口縣的岩國美軍基地，已將所部署的「提豐」(Typhon)陸基中程飛彈系統撤出。報導引述日媒共同社所接獲的內幕消息，指出9月11日至25日美日舉行大規模聯合軍演，日本防衛省曾承諾，軍演一週後就會將該系統撤走。岩國基地的部署是美軍「提豐」系統首度進駐日本。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

中日緊張！鄭麗文卻嗆總統火上加油 林楚茵轟國民黨：配合中共100％

中日關係緊張！中國多家旅行社「暫停銷售日本旅遊行程」

日媒爆：中國取消「中日友好活動」 薛劍原本要出席

中日關係緊張！韓團aespa成員觸底線捲輿論 遭日網怒喊《紅白》撤演

