中日風波燒不停…向美搬救兵？高市早苗：盼盡快與川普會面

日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中日關係危機，風波持續延燒，高市今在眾院預算委員會上表示，受近期中日緊張情勢影響，她希望能儘早與美國總統川普舉行首腦會談，並強調「考慮盡可能在近期會面」。

日本首相高市早苗。（圖／美聯社）

《共同社》報導，高市今在眾院預算委員會，答覆日本國民民主黨黨魁玉木雄一郎質詢，做出上述表示。她指出，希望儘快與美國總統川普（Donald Trump）會面， 「如果可能的話，我考慮盡快與他會面。」

報導指出，高市的表態，可能是因應中國大陸日益加強的施壓，希望展現出日美團結。對於自己「台灣有事可能構成存立危機事態」引發風波的言論，高市表示，她已透過面對面和電話等方式，向川普詳細說明相關背景與立場。至於未來會談形式，她表示，不排除「訪美或在第三國會談」等可能性。

高市9日在眾議院答詢時，再度表達有意與中方協商雙方懸而未解的議題，表示「日本對於各式各樣的對話抱持開放態度」。高市答覆眾議員柴山昌彥質詢時指出，日本與中國大陸間有懸而未解的問題，日本「並未改變增加理解與合作的方針」，將尋求減少這些問題。

