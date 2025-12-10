中日風波燒到吉卜力！廣州展覽原定月底登場 宣布「喊卡延期」

日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中日關係風波，持續延燒，原定本月25日在大陸廣東省廣州市舉辦的「吉卜力工作室物語·宮崎駿電影世界的奇境漫遊」展覽，確認將延期舉行。

日本動畫大師宮崎駿。（圖／美聯社）

《共同網》報導，該活動的社群平台官方帳號公佈這項消息，報導指出，該展覽原定舉辦至2026年10月，但官方帳號8日宣布，活動將延期，「期待在不久的將來，我們能早日再見」，至於延期理由並透露。

報導指出，這可能是受到近期中日關係緊張的影響，吉卜力展覽2024年曾在上海市舉辦，報導指出，宮崎駿的動畫電影在中國大陸很有人氣，曾有多部影片上映。

這場風波導致中日文化交流幾乎停擺，其中日本知名歌手濱崎步，繼上月上海場取消後，原定於下月在澳門舉行的演唱會，也宣布中止。濱崎步在個人社群證實，「因諸般原因接到取消通知，深表歉意，也承諾一定會再創造與大家相見的時刻。」

此外，上月28日，曾演唱《ONE PIECE》主題曲的日本歌手大槻真希，在上海演唱時，突遭消音，中途被工作人員請下台，她滿臉錯愕，引發外界關注。

