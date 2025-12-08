中日風波燒到濱崎步！香港樂團立場敏感「曾遭取消演出？」回應了

記者徐珮華／台北報導

香港獨立樂團「雞蛋蒸肉餅」（GDJYB）由主唱Soft Liu、吉他手Soni Cheng、貝斯手Wing Chan與鼓手Heihei Ng組成，即將推出第4張創作專輯《PROJ3CT 2222》。今（8）日舉辦記者會，睽違6年重返台灣的她們坦言心情緊張，希望新作重新喚起歌迷回憶：「想跟大家說，我們回來了！其他的就交給音樂本身，讓大家能透過作品聽見我們最真實的狀態！」

「雞蛋蒸肉餅」左起Soft、Heihei、Soni、Wing。（圖／記者趙于瑩攝影）

近期中日關係緊張，包括日本天后濱崎步在內，許多日本藝人中國演出臨時遭到取消。成軍13年的雞蛋蒸肉餅長期關注社會議題並投入學運，儘管政治立場敏感，但她們透露仍能正常前往中國演出，也從未遇過演出被取消的狀況；至於是否曾因此被批評，團員自認多年來保有叛逆精神，「如果一直活成別人想要的模樣，也許就不是我們自己了。」

廣告 廣告

香港大埔宏福苑日前發生大火造成百人罹難，雞蛋蒸肉餅也沉痛表示難過與遺憾，團員透露剛好有朋友住在事發地點，所幸因外出逃過一劫，寵物則一度受困直到隔天才獲救。4年前移居台灣的Soft與Soni，笑說居住空間比以往寬敞許多，唯一無法習慣的就是地震，第一次經歷劇烈搖晃時腦袋瞬間當機，還思考應該帶著電腦還是樂器逃難。

Soft移居台灣4年，笑說店家聽到香港口音都會熱情招待，最不習慣的則是地震。（圖／記者趙于瑩攝影）

雖然團體僅有4名成員，但彼此各自組成「小分隊」，Soft與Soni 2021年以「絕命青年」在台發展，Wing和Heihei也都有自己的樂團，自嘲是「內部劈腿」。其中Heihei分享幾年前自認能力不足，因此「拋棄」、「分手」團員，在外開闊眼界、吸收新知後才回歸團體，也感謝團隊包容：「她們很好，把我接回來。」

Heihei曾短暫離團，感謝團隊包容「復合」。（圖／記者趙于瑩攝影）

此外，雞蛋蒸肉餅音樂才華也獲得陳奕迅肯定，不僅在節目中主動提起她們，還曾冒雨前往現場力挺演出；林憶蓮也因欣賞Soni作品，邀請她擔任演唱會樂手，並介紹多位資深樂手前輩，讓她備感榮幸。雞蛋蒸肉餅將於明年3月29日在SUB舉辦新專輯音樂會，新專輯與音樂會目前進行募資中。

更多三立新聞網報導

朱孝天首度發聲！親揭「被退出F4」內幕 點名相信音樂高層潑髒水

小煜前妻「火辣比基尼照」被挖！昔穿真理褲熱舞 身材震撼10萬粉

那對夫妻妮妮班級性騷霸凌！Nico爆愛女「上月突住院」驚喊：細思極恐

迪麗熱巴才遭指假人替身！網見1幕愣了「有點不認識」衝上微博熱搜

