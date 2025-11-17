中日風波燒到電影！日片「蠟筆小新」、「工作細胞」陸上映喊卡

日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中國大陸強烈反彈，事件持續升溫，陸媒今證實，多部原定在大陸上映的日本電影，突然宣布暫緩上映，其中包括《蠟筆小新：熾熱的春日部舞者們》、《工作細胞》等，消息曝光登上熱搜。

《蠟筆小新：熾熱的春日部舞者們》大陸海報。（圖/翻攝新浪微博）

根據陸媒《中國藍新聞》報導，這波撤檔正值高市早苗涉台言論引發中方強烈反應之際，引發關注，已證實暫緩上檔的電影為《蠟筆小新：熾熱的春日部舞者們》（台灣譯名《電影蠟筆小新：超華麗！灼熱的春日部舞者們》）、《工作細胞》，其中《工作細胞》由日本知名藝人永野芽郁、佐藤健主演。

廣告 廣告

此外，日本觀光業也受到影響，大陸外交部與大陸駐日大使館14日已發布消息，提醒大陸民眾暫時避免前往日本。公告稱，近日日本領導人「公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，給在日大陸公民人身和生命安全帶來重大風險。」

大陸外交部的提醒發布後，15日，包括大陸國航、東航、南航、川航、廈航、春秋航空分別發布通知，對日本航線客票進行特殊處理。三大航的通知顯示，符合適用範圍的客票在有效期內可按規則辦理退改手續。

延伸閱讀

經典賽/已徵召日籍大聯盟五星 井端弘和：越早回覆越好

MLB/大谷翔平續穿金標球衣！全聯盟僅6人享殊榮

MLB/大谷翔平獨缺賽揚獎沒拿 落合博滿預言：35歲前get