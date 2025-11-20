中日鬧僵 翁履中解析大陸精密綜合拳：北京對外施壓的實戰演練

中日關係在日相高市早苗以「生存威脅」形容台海局勢後急速惡化。對此，旅美教授翁履中19日分析，這次衝突的嚴重程度已遠超過昔日釣魚台或南海爭端，台灣對外立場應建立在「是否有利於台灣生存空間」的前提，而非情緒性的對抗或表態。

翁履中19日在臉書上指出，與以往不同之處在於，這次是日本首相在國會正式把台海戰事界定為日本的「生存威脅」，也等同為日本軍事介入預留空間。從北京角度來看，這不只是外交訊號，而是直踩中國大陸最敏感的主權紅線。因此，北京不可能後退，反而會將此視為一次展示國力與反制工具的契機。他認為，北京將強勢回應包裝成「日本先挑釁」，使其行為更容易取得國際輿論的正當性，其他國家即便對中國大陸不滿，也難以像過去那樣公開站在日本一邊。

廣告 廣告

他強調，中國大陸如今所採取的策略，是一場精密的非軍事綜合施壓演練。海鮮禁令、旅遊警示、留學預警、國企勸阻、金融圈內部通知，甚至暗示稀土等戰略物資的可能限制，都是北京工具箱內的既有手段。以日本為對象，可以清楚測試東京在經濟、社會與政治層面的承受度，也可以讓世界看到，在不動用武力的情況下，中國大陸能對一個G7國家施加多大壓力。他直言，這些措施本質上就是在向全球展示中國大陸的影響力。

翁履中點出，美國的態度更讓北京有恃無恐。川普政府迄今僅由駐日大使公開譴責中國大陸過激言論，但國務院層級維持低調。川普本人在媒體受訪時更以一句「我們的很多盟友也不是朋友」回應相關提問，等同向北京傳達美國不願介入的訊號。在北京看來，只要不推升到軍事衝突，美方大動作反彈的可能性極低，這意味著中國大陸在對日施壓上擁有更大的操作空間。

他也提到，在中國大陸國內民族主義高漲的氛圍下，高市不道歉、不退讓，反而使北京更有理由對日本「硬到底」。這不僅回應國內輿論，也成為中共領導人展示強硬風格的政治舞台。翁認為，此次中日對抗已不單純是外交齟齬，而是北京對外施壓方式的「實戰演練」，更是中國大陸試圖重塑區域力量平衡的一部分。

至於台灣應如何面對這場區域風暴，翁履中坦言，不意外台灣輿論將再次出現熟悉的分裂，一方認為應支持日本，一方則擔心台灣被捲入強國對撞的民族主義漩渦。他呼籲，台灣的立場不能被情緒綁架，必須誠實思考自身在國防、外交與經濟上是否有足夠實力提供日本實質協助，若日本真正與北京對抗，台灣能做什麼？這些問題從未被完整討論，但卻攸關台灣對外政策能否務實前進。

他也提醒，若台灣在敘事上完全倒向日本，可能會在北京眼中被進一步貼上「徹底否定中華民族認同」的標籤，進而使未來兩岸任何形式的溝通更加困難。台灣支持日本在國際場合為台灣發聲固然重要，但在中日民族主義衝突升溫之際，是否要跳進這場情緒化對撞，是完全不同層次的戰略問題。

翁履中強調，台灣對外立場應建立在「是否有利於台灣生存空間」的前提，而非情緒性的對抗或表態。他主張，外交與安全合作可以深化，但在敘事上保留彈性，避免將自己綁在任何單一框架，才是目前最務實的選擇。他呼籲，在這種敏感時刻，政治人物與輿論都應多一些冷靜、少一些表演，對台灣才是真正有利。

【看原文連結】