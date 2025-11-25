中日鬧僵！高市早苗支持度不減 謝金河曝日本「這群人」被喚醒：強硬路線的底氣

​日本首相高市早苗日前談集「台灣有事」的言論引發中國反彈，雙方緊張氣氛升溫，中國也祭出一連串報復措施。不過，多家日本主流媒體近日釋出最新民調，顯示出高市內閣的支持度居高不下。對此，財訊傳媒董事長謝金河在臉書分析背後原因，3大年齡層在背後力挺高市早苗，成了高市強硬路線的底氣，這次很可能是日本再起很重要的轉捩點。

謝金河說，中日衝突持續延燒，中國加大威脅力道，似乎擺出高市不收回先前的話，絕不罷休的態勢，這些戲碼在台灣都曾經演練過，大家一點都不陌生，甚至可以預見中國下一步會怎麼做？

謝金河指出，儘管中國施加壓力愈來愈大，高市的支持度仍居高不下，先前有民調支持度是65%，今天讀賣新聞最新民調是72%，這其中40歲以上支持率是71%，30歲到40歲是76%，18到29歲是74%。這個現象顯示年輕世代支持高市的比率相當高，這也間接支持高市的強硬路線。

謝金河提到，回頭看日本的歷史，二戰前，日本是海上霸主。80年代是日本經濟盛世時代，到了1989年泡沫經濟戮破，日本陷入失落30年，也就是現在35歲以下的年輕人都在日本失落中長大，如果再往前推15年，也就是50歲以下的人都處在衰退，房地產大跌，股市乏人問津的經濟困乏之中，這群人從出生就沒有見識過日本的繁榮。很多人在想日本是什麼？日本應該是什麼？

謝金河分析，面對終身雇傭制的瓦解，工資低迷，物價上漲，國家在全球競爭中的倒退，年輕世代收入不能超越父母，工作不再能保證未來。加上地緣政治不穩定，中國威脅與日俱增，這群沒有經歷二戰洗禮的年輕世代，希望日本能夠成為正常國家，他們希望修憲，讓國家變強。傳統左派政客缺乏世代魅力，也提不出具體的國家安全對策，這次高市正好符合他們心中那個重振日本榮光的人。

謝金河強調，而此時中國威脅全面升級，戰後一直不關心政治，缺乏國家安全意識的年輕人也被喚醒，高市取得年輕世代高度支持，也增強她的底氣。這次很可能是日本再起很重要的轉捩點。

