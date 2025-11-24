中日鬧僵！高市早苗支持度仍居高不下 謝金河曝她獲年輕人愛戴關鍵

財經中心／施郁韻報導

高市早苗表示「台灣有事，即日本有事！」支持度仍居高不下。（圖／翻攝自X平台@takaichi_sanae）

日本首相高市早苗本月初表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，祭出報復措施，不過高市早苗支持度仍居高不下。對此，財信傳媒董事長謝金河指出，日本年輕世代覺醒成為高市的底氣，此次很可能成為「日本再起」的重要轉捩點。

謝金河24日在臉書發文提到，中日衝突延燒，中國加大威脅力道，似乎擺出高市不收回先前的話，絕不罷休的態勢，這些戲碼在台灣都曾經演練過，甚至可以預見中國下一步會怎麼做。

廣告 廣告

謝金河說，儘管中國施加壓力愈來愈大，高市的支持度仍居高不下，「先前有民調支持度是65%，今天讀賣新聞最新民調是72%，這其中40歲以上支持率是71%，30歲到40歲是76%，18到29歲是74%。這個現象顯示年輕世代支持高市的比率相當高，這也間接支持高市的強硬路線。」

謝金河提到，「回頭看日本的歷史，二戰前，日本是海上霸主。80年代是日本經濟盛世時代，到了1989年泡沫經濟戮破，日本陷入失落30年，也就是現在35歲以下的年輕人都在日本失落中長大，如果再往前推15年，也就是50歲以下的人都處在衰退，房地產大跌，股市乏人問津的經濟困乏之中，這群人從出生就沒有見識過日本的繁榮。很多人在想日本是什麼？日本應該是什麼？」

謝金河說，面對終身雇傭制的瓦解，工資低迷、物價上漲，國家在全球競爭中的倒退，年輕世代收入不能超越父母，工作不再能保證未來。此外，加上地緣政治不穩定，中國威脅與日俱增，這群沒有經歷二戰洗禮的年輕世代，希望日本能夠成為正常國家，他們希望修憲讓國家變強。「傳統左派政客缺乏世代魅力，也提不出具體的國家安全對策，這次高市正好符合他們心中那個重振日本榮光的人。」

最後謝金河直言，此時中國威脅升級，戰後一直不關心政治、缺乏國家安全意識的年輕人也被喚醒，高市取得年輕世代高度支持，也增強她的底氣，「這次很可能是日本再起很重要的轉捩點！」

更多三立新聞網報導

台積電老將竊2奈米機密案涉美國、輝達利益？前工程師曝3原因：恐很棘手

台灣週休三日有望實施？「上班四天、放三天」達連署門檻 這天見分曉

台灣連鎖港式餐廳「宣告破產清算」 6間直營店全關、爆員工遭欠薪資遣

美中談判犧牲台灣？胡采蘋斷言不可能：得台灣得天下，誰都不會讓

