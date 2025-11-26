中日齟齬互斷交流！鄭伊健日開唱喊卡 青森「去中化」
中日緊張升溫，不僅民間許多交流活動紛紛喊卡，就連香港天王鄭伊健，原定12月初在東京開唱，也臨時取消，就是不想被中國無理勒索。日本許多地方政府，像是青森、和歌山縣都表明將加深與台灣的合作。
港星鄭伊健：「你們好，我是鄭伊健，我又有機會來日本開演唱會，到時候見。」香港天王鄭伊健，原定12月初在東京辦演唱會，但隨中日關係緊張，25日臨時喊卡。
四川成都足球中日大戰如期登場，但氣氛緊繃到最高點，球場外特警全副武裝，持槍、盾牌戒備。中國球迷：「只要贏就可以了，其他過程不重要。」
現場大量中國球迷，卻不見日本觀眾，就怕人身安全，都被要求搭「專用巴士」統一入場。中日緊張，民間交流幾乎通通中斷，24日起，12條中國飛往日本航班全線停飛，不僅貓熊可能不借，姊妹市互訪也斷了，中日關係可說是陷入冰點。
日本前駐中國大使垂秀夫：「我個人認為，總理絕不能撤回發言，這涉及國家立場與尊嚴，老實說，近年來日本面對中國施壓時總是屈服。」
2年前還在第一線和北京打交道的駐中國大使垂秀夫坦言，日本向來受中國單向施壓，這回真的不想忍了。日本前駐中國大使垂秀夫：「若這次也屈服的話，未來10到20年的對中戰略，將難以建立。」
日本就是不想被卡脖子，各地方政府陸續祭出「去中國化措施」。青森市長西秀記：「事實上，青森冬季觀光，所以台灣要比中國更具可能性。」
市長強調，台灣是青森蘋果最大出口地，冬季也有許多台人到當地旅遊，誓言將加深與台灣合作。而和歌山縣白濱町，4隻貓熊在今年5月到期後就歸還中國，並表明不再租借，町長大江康弘強調，下一步他將思考如何尋求台灣的協助。
更多東森新聞報導
犀牛外交版圖擴大！六福旅遊集團保育實力再登國際舞台
轎車失控撞護欄「四輪朝天」 男受困搶救不治
中日緊繃民間交流續 北京書展有人潮 箱根見中客
其他人也在看
中國制裁日本完敗！矢板明夫揭3點影響
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗本月上旬在國會答辯時，提及有關於「台灣有事」的言論，引發中國大力反彈，祭出各類抵制措施，中國國家主席習近平週一晚間與美國總統川普（DonaldTrump）通話...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前
美媒爆「習近平主動打給川普」！中國外交部不認：通話是美方發起的
美國總統川普24日晚間和中國國家主席習近平通話，《華爾街日報》報導指，是由習近平主動致電川普。不過，中國外交部今（25）日堅稱，據了解，通話是美方發起的。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中共官媒指川習通話涉台灣議題 我外交部：片面扭曲我國主權與史實
中國官媒《新華社》報導，指中共領導人習近平24日晚間與美國總統川普通話，提到台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。對此，外交部發言人蕭光偉今（25）日表示，基本上外交部一向密切關注美中高層之間的對話情形，也會持續和美方緊密聯繫，共同致力維護區域和平及穩定，外交部也注意到，中方在新聞聲明中，再度蓄意片面扭曲我國主權地位與相關史實。蕭光偉說，中國刻意曲解二戰時......風傳媒 ・ 1 天前
央視網媒點名"台日交流協會"培養媚日人士 林佳龍反擊
政治中心／林靜、 廖文璞 台北報導日本挺台卻遭中國報復，總統賴清德為聲援日本，日前po出大啖日本壽司照，獲得破三千萬瀏覽，不只台日網友叫好，出身中國的網紅也打臉中國，質疑"若台灣是中國的一部分，為啥賴清德能吃到日本水產？"但中國矛頭指向"日台交流協會"，央視新媒體指控，該協會專門培養媚日人士，外交部長林佳龍痛批"情緒性攻擊"，不知道在講什麼。民視 ・ 1 天前
美日台共同防禦陣線成形？賴總統投書《華盛頓郵報》內容曝光
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導總統府今(11/26)表示，總統賴清德昨日投書《華盛頓郵報》，發布「我將提升國防預算以捍衛我們的民主」，向全球讀者闡明台灣...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
高市熱線川普釋關鍵訊息「沒要給中國台階下」 他揭外交電話劇3結論
在中日關係因「台灣有事」答辯急速惡化之際，美國總統川普在和習近平通話後，也於25日與日本首相高市早苗通話。印太戰略智庫執行長矢板明夫也分析這場外交電話劇有三個清楚結論。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
中國官媒稱川習通話談到「台灣回歸中國」 外交部：台灣是主權獨立國家
美國總統川普24日和中國國家主席習近平通話，中國官媒《新華社》聲稱，習近平在通話中闡明中方在台灣議題上的原則立場，「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」；不過，川普在社群平台發文透露雙方對話內容時，卻隻字未提台灣。對此，外交部今（25）日重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是國際社會公認的事實，以及台海客觀的現狀，呼籲國際社會高度警覺，並且共同反制中國。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台灣旅客阿布達比機場遭武裝警察帶走 外交部：釐清案情提供協助
週刊報導，雲林一對夫妻上周日（23日）晚間從桃園機場飛往阿布達比轉機，陳姓丈夫在阿布達比登機時遭5名武裝警察帶走，至今失聯3天，求助台灣外交部杜拜辦事處無果。外交部今天表示，駐杜拜辦事處今天已獲得當地警方初步說明，目前正與警方進一步釐清案情，提供民眾後續協助。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 6 小時前
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 1 天前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 1 天前
直播1小時狂賣86間房、卻破產3次！帥過頭炒房斷頭告白：竹南房價從13萬飆到55萬「除了我、大家都賺翻」
靠炒房聞名的投資客「帥過頭」（本名黃家進），曾買賣6千多間房子、資產超過億元。他在2014年因看準台積電設廠題材，炒作苗栗竹南房產，打著「台積電來了漲三成、帥過頭來了漲三倍」的聳動廣告，吸引網友加入炒房團。Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前
台灣1條老街「像貧民窟」？網嘆一手觀光好牌被打爛 真實數據曝光
台灣老街往往乘載了數十年來的文化記憶，各有各的特色，吸引旅客前往觀光。但近年來國旅品質卻備受質疑，位於新北市烏來區的烏來老街，近日更是被點名如同貧民窟，引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 12 小時前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 10 小時前
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招EBC東森新聞 ・ 8 小時前
早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃
加工肉品對健康的影響近年來備受關注，世界衛生組織早已將其列為一級致癌物，危險程度與菸草相當，像民眾在超商或早餐店購買的培根、火腿、香腸等常見食品，實際上都含有可能致癌的添加物。根據專家研究指出，長期攝食尚玩家 ・ 16 小時前
運動部／昔金牌搭檔王齊麟兩度錯失藥檢 李洋：很嚴重，但他已有設鬧鐘
運動部長李洋26日首次立法院教育及文化委員會進行業務報告，國民黨立委柯志恩質詢時，曬出數據指出目前黃金計畫中最有奪牌希望的10位第一級選手中有2人已經兩度「錯失藥檢」（Unsuccessful Attempt, UA），其中一人就是李洋昔日雙金奧運搭檔王齊麟，再犯一次恐面臨禁賽危機，李洋坦言情況的確嚴重，但指出王齊麟已設鬧鐘提醒，所以應該不會再有類似狀況發生。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
母過世留老房「賣還是不賣」兄妹鬧翻！房產繼承僵局無解？律師揭3策略：有人不同意也能賣
台灣正迎來資產交接潮，據內政部統計，今年光是上半年，全國建物的繼承移轉量，就多達3.9萬棟，寫下同期新高，然而子女繼承到房產只是第一堂課，如何圓滿處理才是真正的難題，有律師分享實際案例，一位母親在過世後，將老房繼承給子女，兄弟姐妹卻因為對處置的想法不同，結果引發紛爭，究竟有哪些方式，可以解決這類僵局？Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 16 小時前
獨／特斯拉交車58天故障「車全拆」消基會協調破局
台北市一名車主不滿指控，購買兩百多萬的特斯拉Model Y，交車58天車突然故障，送原廠維修，竟查不出原因，整車全拆重裝，後續業者雖然有補償，但車主質疑是不是一開始就買到瑕疵車，事後到消基會協調破局，業者暫無回應。TVBS新聞網 ・ 1 小時前