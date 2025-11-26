中日齟齬互斷交流！鄭伊健日開唱喊卡 青森「去中化」

中日緊張升溫，不僅民間許多交流活動紛紛喊卡。（示意圖／Pexels）





中日緊張升溫，不僅民間許多交流活動紛紛喊卡，就連香港天王鄭伊健，原定12月初在東京開唱，也臨時取消，就是不想被中國無理勒索。日本許多地方政府，像是青森、和歌山縣都表明將加深與台灣的合作。

港星鄭伊健：「你們好，我是鄭伊健，我又有機會來日本開演唱會，到時候見。」香港天王鄭伊健，原定12月初在東京辦演唱會，但隨中日關係緊張，25日臨時喊卡。

四川成都足球中日大戰如期登場，但氣氛緊繃到最高點，球場外特警全副武裝，持槍、盾牌戒備。中國球迷：「只要贏就可以了，其他過程不重要。」

現場大量中國球迷，卻不見日本觀眾，就怕人身安全，都被要求搭「專用巴士」統一入場。中日緊張，民間交流幾乎通通中斷，24日起，12條中國飛往日本航班全線停飛，不僅貓熊可能不借，姊妹市互訪也斷了，中日關係可說是陷入冰點。

日本前駐中國大使垂秀夫：「我個人認為，總理絕不能撤回發言，這涉及國家立場與尊嚴，老實說，近年來日本面對中國施壓時總是屈服。」

2年前還在第一線和北京打交道的駐中國大使垂秀夫坦言，日本向來受中國單向施壓，這回真的不想忍了。日本前駐中國大使垂秀夫：「若這次也屈服的話，未來10到20年的對中戰略，將難以建立。」

日本就是不想被卡脖子，各地方政府陸續祭出「去中國化措施」。青森市長西秀記：「事實上，青森冬季觀光，所以台灣要比中國更具可能性。」

市長強調，台灣是青森蘋果最大出口地，冬季也有許多台人到當地旅遊，誓言將加深與台灣合作。而和歌山縣白濱町，4隻貓熊在今年5月到期後就歸還中國，並表明不再租借，町長大江康弘強調，下一步他將思考如何尋求台灣的協助。

