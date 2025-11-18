中日「台灣有事論」首輪磋商結束 陸外交官「手插口袋」送客

日本與大陸對「台灣有事論」的外交首輪磋商結束，從畫面可以看出，大陸亞洲司司長劉勁松（手插褲袋者）態度十分輕蔑。

日本首相高市早苗的「台灣有事論」，引爆中日兩國之間的外交風波，並且逐漸升級。為此，日本外務省緊急派遣亞洲大洋洲局局長金井正彰，到北京與大陸外交部亞洲司司長會面磋商。據外電報導，金井正彰今（18）日上午進入大陸外交部，下午兩點左右離開。金井正彰面對大批在外守候的媒體，面色凝重，不發一語。同時也有媒體捕捉到，亞洲司司長劉勁松送客的時候，竟然雙手插褲子口袋，態度看來極不友善。

報導說，金井正彰今天下午步出大陸外交部大門，顯示與大陸官方的首輪談話已經結束，媒體一湧上前提問，金井則是一言不發，未作出任何表態。而從大陸央視釋出的畫面可以看到，一旁送客的劉勁松，竟然雙手插口袋，臉色及態度看來，極度不友善。

有分析指出，從金井正彰與劉勁松雙方的態度就可以推測出，這次的談話，雙方顯然一定是各說各話，毫無交集，就目前這階段看來，中日外交衝突上的結，十分難解。