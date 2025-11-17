中日「台灣有事」風波升溫！陸外交部：G20李強不會見日相

日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中日關係緊繃，大陸外交部發言人毛寧今證實，即將登場的二十國集團（G20） 峰會，大陸國務院總理李強「沒有會見日方領導人的安排」。

大陸外交部發言人毛寧。（圖／美聯社）

G20 峰會將於22日至23日在南非約翰尼斯堡舉行，《央視新聞》報導，大陸外交部今舉行例行記者會，有媒體問及，在G20峰會期間，李強是否會與高市早苗舉行會談，毛寧表示，「我可以告訴你，李強總理沒有會見日方領導人的安排。」

毛寧進一步指出，對於高市早苗的「涉台錯誤言論」，「中方已經多次闡明嚴正立場，有關言論嚴重違背中日四個政治文件精神，從根本上損害中日關係政治基礎。」

她表示，「無論日本哪個黨派、哪個人執政，都必須堅持和恪守日本政府在台灣問題上的承諾」，「我們敦促日方本著對歷史和雙邊關係負責的態度，停止越線玩火，收回錯誤言行，切實把對華承諾體現在實際行動上。」

此外，《鳳凰衛視》引述分析指，這次事件的嚴重程度，堪比2012年日本政府將釣魚台「國有化」的風波，「而如今中國國力基礎大幅提升，還有許多反制的牌可以打。」

