中日「台灣有事」風波，北京依舊不依不饒！黨媒細數「高市早苗九宗罪」，警告「一意孤行、終將自食其果」

日本首相高市早苗的「台灣有事論」引發北京不滿，雖然她日前在國會做出解釋，強調「日本政府歷來政策並未改變」、「日後不會再就具體情況評論」，但中共黨媒《人民日報》仍然不依不饒。28日一篇署名「仲音」的評論細數日相九宗罪行，警告「高市早苗嚴重越線挑釁、一意孤行，終將自食其果」。

高市早苗的「台灣有事」言論引發北京強烈不滿，中國外交部強烈要求撤回相關言論，並將據此調整雙邊交流。不過高市早苗依舊堅持，強調是基於被議員質詢時問及，才會對具體情況作答。日本在野黨認為高市後來的言論「實際上撤回了此前答辯內容」，這點除被日本政府否認，中方也明確表示「不接受撤回言論說法」，認為這是淡化問題的說詞。

《人民日報》28日評論也指出，日本首相高市早苗在國會答辯時公然發表涉台露骨挑釁言論，暗示可能武力介入台海問題，在中方多次嚴正交涉後，日方仍不思悔改，拒不撤回錯誤言論。《人民日報》除警告高市早苗「終將自食其果」，更細數高市的「九宗罪行」：

一、嚴重挑釁中國主權和領土完整：高市早苗的錯誤言論，是1945年日本戰敗以來日本領導人首次在正式場合鼓吹所謂「台灣有事就是日本有事」並與行使集體自衛權相關聯，首次在台灣問題上表達試圖武裝介入的野心，首次對中國發出武力威脅，是對中國主權和領土完整的嚴重挑釁，必須堅決阻擊、以儆效尤。

二、嚴重干涉中國內政：《人民日報》指出，台灣問題是中國核心利益的核心，台灣事務純屬中國內政。以何種方式解決台灣問題、實現國家統一是中國人自己的事，不容許任何外部勢力干涉。高市早苗的言論向「台獨」勢力發出錯誤訊號，嚴重違反一個中國原則、中日四個政治文件精神和國際關係基本準則。

三、嚴重傷害中國人民和反法西斯同盟國以及各國人民的情感：《人民日報》稱，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，也是台灣光復80週年。從南京大屠殺到馬尼拉大屠殺，日本的侵略戰爭曾經為中國人民和亞洲人民帶來深重災難，留下了痛苦的集體記憶。高市早苗的挑釁言論，歷史不答應，14億中國人民不答應，受到日本侵害的亞洲人民乃至世界人民更不會答應。

四、嚴重倒行逆施、為軍國主義招魂：《人民日報》稱，高市早苗將「台灣有事」與集體自衛權掛鉤，是為日本軍事擴張找藉口。自上台以來，高市早苗在擴軍方面動作不斷，甚至探討修改「無核三原則」等。從九一八事變成偷襲珍珠港，日本多次以所謂「存亡危機」為藉口發動侵略戰爭，也把自身帶入苦難深淵。任由軍國主義死灰復燃，必將再次把日本引向萬丈深淵。

五、嚴重誤導日本人民：《人民日報》稱，高市早苗企圖透過人為製造「存亡危機」的說詞綁架民意、煽動情緒，是對日本人民的蒙蔽和傷害。日本國內有識之士的廣泛批評、日本民眾在首相官邸前集會表達強烈不滿，都是對其不負責挑釁的抗議。

六、嚴重破壞戰後國際秩序和國際法：《人民日報》稱，日本作為二戰戰敗國，其國家行為受到《聯合國憲章》與國內「和平憲法」明確約束。以高市早苗為代表的日本右翼企圖修改甚至架空「和平憲法」，徹底背棄「專守防衛」原則，為軍事擴張政策鋪平道路，是對戰後國際秩序和國際法的系統性挑戰。

七、嚴重違反國際關係基本準則：《人民日報》稱此前，高市早苗表示：「在台灣問題上，日本將堅持1972年日中聯合聲明中的立場。」話音剛落，言猶在耳，現在又180度轉彎，在台灣問題上發表極端言論。在外交政策上反覆無常、出爾反爾，違反國際關係基本準則，只會讓日本陷入全面國際孤立。

八、嚴重威脅區域和平穩定：《人民日報》稱 「台灣有事就是日本有事」的危險關聯，只會讓日本再次成為破壞區域穩定與世界和平的不安定因素。高市早苗的錯誤言論，包括俄羅斯、泰國都有政要表態反對，如不能懸崖勒馬，前面就是萬丈深淵。

九、嚴重踐踏人類正義良知：《人民日報》稱，從頻繁參拜靖國神社到否認南京大屠殺，再到極力渲染「中國威脅論」，高市早苗妄圖為歷史翻案，讓正義蒙塵。自二戰以來，日本並未深刻反省其侵略罪行，右翼勢力更是在掩蓋正義、泯滅良知的道路上越走越遠。日本越縱容右翼，就越是與危險為伍，與繁榮絕緣，與美好未來背道而馳。

