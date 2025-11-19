中時聯合刊羅唯仁、蕭美琴合照...周玉蔻質疑「臭賴政府中央廚房傑作」：也許我想太多「沈默的榮耀」看太入迷！

美籍台人羅唯仁從台積電退休，𢹂大量2奈米晶片製程資料投靠英特爾引發關注，資深媒體人周玉蔻今（19）日眼尖發現，中時、聯合報導此新聞，卻刊出了副總統蕭美琴與羅唯仁合照；周玉蔻質疑，或許是要趁機臭一下賴政府，不曉得是否中央廚房傑作，「也或許是我想太多了。最近看『沈默的榮耀』看的太入迷了。」

周玉蔻今日在臉書發文表示：「羅唯仁涉嫌𢹂出台積電機密資料，中時、聯合登了一張蕭美琴與他的合照」。

周玉蔻說，美籍台人羅唯仁從台積電退休𢹂大量2奈米晶片製程資料投靠英特爾，全球關注。台灣的媒體當然不例外，紙媒的三大報也都做了大幅報導。

周玉蔻強調，特別的是，中國時報和聯合報不约同都刊登了蕭美琴副總統頒贈工研院院士證給羅唯仁的照片，「目的？我猜啦，趁機會損一下、臭兩下賴政府。」

周玉蔻質疑，問題是，這樣的資料照片適時出爐刊登，「真的也是很認真耶。不曉得是不是中央廚房的傑作？」

她最後酸說：「唉呀！也或許是我想太多了。最近看『沈默的榮耀』看的太入迷了。」

《沉默的榮耀》是2025年中國歷史諜戰題材電視劇，基於中共在台隱蔽戰線歷史，以吳石、朱楓、陳寶倉、聶曦等人的真實經歷為背景創作而成，連國台辦也以此劇表示，能激勵兩岸同胞為祖國完成統一大業。

（圖片來源：周玉蔻臉書、讀者提供）

