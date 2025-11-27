中時誤植國防預算十倍 周軒痛批造反失職

中國時報今(27)日頭版誤植國防特別預算十倍，引發爭議。(周軒臉書)

總統賴清德昨26日正式宣布一項為期八年、總額達新台幣1.25兆元的國防特別預算計畫。這項重大預算案旨在全面強化台灣的國防戰力，加速推動不對稱作戰能力及國防自主，以有效應對當前複雜的區域安全情勢。



賴總統強調，穩健而持續的國防投資，是維護國家主權和區域和平穩定的基石，此項政策旋即成為社會各界與媒體報導的焦點。





政治工作者周軒稍早透過社群平台發文，嚴詞批評《中國時報》在報導這則頭版新聞時出現嚴重錯誤。他指出，該報竟將總統宣布的「1.25兆元」特別預算，在顯眼的頭版標題中誤植為誇張的「12.5兆元」，足足誇大了十倍。



周軒痛批，這種將國家重大財政數字「自動幫賴清德總統宣布」放大十倍的行為，「簡直是造反了」。他強調，如此離譜的筆誤，已嚴重逾越了新聞報導的基本底線，完全悖離了媒體應有的專業與客觀精神。

這起公然的數字誤植事件，嚴重凸顯了《中國時報》在新聞產製流程中，對於「查證」與「校稿」等基本媒體職責的徹底失守。國防特別預算的準確金額，是頭版新聞的核心事實，理應經過編輯、記者與校對等層層把關。



一個將預算規模放大十倍的錯誤，不僅是對讀者的不負責任，更可能在社會上造成對國家財政的誤解與不必要的恐慌。媒體作為公眾資訊的守門人，必須立即徹底檢討內部的編審機制，並對這項重大疏失公開致歉，才能避免公信力遭受進一步的損害。