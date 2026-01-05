中會仿效美「斬首賴清德」？矢板明夫揭關鍵差異：台委完全不可同日而語

美國3日清晨發動突襲，活捉委內瑞拉總統馬杜洛，並將其押送至美國緝毒局紐約分局。路透社



美國3日凌晨發動突襲，潛入委內瑞拉活捉長期執政的專制總統統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，引起國際社會高度關注之餘，也引起國內部分輿論擔憂，中國是否可能會循美國模式，對台灣採取「斬首式」軍事行動。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫直言，這種擔憂是多餘的，因為台灣和委內瑞拉完全不可同日而語。

矢板明夫昨日（1/4）深夜在臉書發文指出，此次美國對委內瑞拉的軍事行動，是一場結合精準空襲、低空機降與三角洲特種部隊的高風險聯合作戰，美軍在短短3小時內完成任務，成功控制目標並將馬杜洛夫婦押送至美國接受司法審理，前線軍事觀察指出，這並非以殲滅為目的的傳統戰爭，而是一場極端複雜、容錯率趨近於零的「壓制與控制」行動，展現美軍在情資整合、聯空制電與聯合作戰上的壓倒性優勢。

矢板明夫指出，委內瑞拉長期宣稱其防空系統採用中國和俄羅斯的先進武器與技術，實戰中卻幾乎瞬間癱瘓，這個結果勢必會對中俄軍火在國際市場上的信用與行情造成嚴重衝擊。從純軍事能力角度來看，美國確實也具備對伊朗、北韓，甚至俄羅斯與中國發動類似行動的技術與實力，但是否出手，關鍵仍在於政治後果與整體戰略判斷。

對於部分輿論憂心中國是否可能仿效美國，對台灣實施類似軍事行動，矢板明夫直言，這種擔憂是多餘的，因為他們忽略了「最關鍵的差異」，就是台灣和委內瑞拉完全不可同日而語，台灣的防衛體系、武器裝備與作戰概念，核心來源正是美國，整體防禦能力不僅更強，也更具韌性與實戰整合力；反觀中國無論在遠程精準打擊、制海制空能力，或是聯合作戰經驗上，仍和美國存在巨大落差。

矢板明夫強調，台灣的安全從來不是靠口號或吹噓，而是建立在現實可驗證的戰略布局，與穩固的盟友體系上。混淆現實和判斷、低估盟友能力，或是刻意高估對手實力，不僅會誤導國內輿論，更可能誘發敵方的戰略誤判。委內瑞拉事件再次顯示，千萬不要相信那些被新華社敘事洗腦的名嘴，那些對中國軍力的浮誇吹捧，以及不停散播的「疑美論」謊言已被戳破，美國不僅有能力，也有意志與邪惡極權對抗，台灣只要堅定地和美國站在一起，台灣就是安全的。

