中朝戰略同盟 學者：拉攏北韓、牽制美日

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針對中國領導人這次訪問北韓一事，學者楊鈞池今天(9日)受訪時分析，可確定雙方會強化「戰略同盟關係」，中國也想藉此進一步拉攏並控制北韓，另希望利用圖們江進入日本海的相關商議能有所進展；而其中最值得密切觀察的，則是雙方是否討論到安全合作議題，如果中國軍艦可從東北地區進入日本海，將能以此牽制美國與日本在亞太地區的布局。

中國國家主席習近平8日至9日前往平壤進行國是訪問，北韓領導人金正恩親自迎接與送行，展現對習此行的高度重視。

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高雄大學政治法律學系系主任楊鈞池表示，中國與北韓「友好合作互助條約」今年簽訂65週年，習近平這次訪問主要就是為了強化兩國的戰略關係，而這內含兩個可能目的，一是拉攏北韓，二是牽制美、日。

在分析之前，需先簡單了解「中朝友好合作互助條約」，該條約明確規範「締約雙方保證共同採取一切措施，防止任何國家對締約雙方的任何一方的侵略」；楊鈞池指出，這是中共至今唯一一個白紙黑字對外簽下的「同盟」條約，而在中、美處於戰略競爭的情況下，北京當然希望強化中國與北韓的戰略同盟關係。

「互助條約」是中國想要強化北韓關係的歷史因素，而近期因素則來自2024年俄羅斯入侵烏克蘭後，北韓與俄羅斯雙邊關係大幅升溫，「對中國造成一個蠻大的隱憂」，楊鈞池說：『(原音)北韓跟俄羅斯關係愈來愈密切，從中方角度來講，他也擔心，因為過去人家都認為北韓基本上應該是中方可以控制的，但因俄烏戰爭關係，所以似乎讓北韓有一點想要擺脫中方的控制。』

除拉攏與控制北韓外，另一個可能目的是牽制美、日。楊鈞池表示，中國希望利用圖們江與北韓的羅津港進入日本海，並以此經營北極航線，這樣的想法其實中、俄已有商議，中、朝領導人或許這次也有對此進行討論。

圖們江的討論除經貿層面外，更值得持續觀察的是軍事領域，也就是為了牽制美國與日本，中朝峰會這次是否已觸及中國軍艦部署日本海議題，楊鈞池說：『(原音)如果中國透過圖們江然後可以進入到日本海的話，其實可以藉由這樣的軍事上的部署，可以牽制美、日在亞太地區的布局。』

面對區域情勢的可能變化，楊鈞池稱之為地緣政治的風險，而在更多明確資訊被披露之前，台灣必須先密切關注接下來會出現的不確定性因素。