中材國際以創新建材思維亮相2025台北建材展 以金屬美學開啟居家新時代

深耕建材產業逾三十年的 中材國際股份有限公司，於 2025 台北國際建築建材暨產品展盛大亮相，以「金屬美學 × 創新設計 × 世代傳承」為主軸，展現品牌在技術、設計與市場思維的全面升級。

從展間設計到產品細節，中材不僅展示工藝，更呈現生活態度，讓建材不再只是結構材料，而成為居家風格的重要語言。

品牌理念與展覽亮點：以創新詮釋生活建材

中材國際自創立以來，一直以穩健製造與設計創新為核心競爭力。董事長表示：「參與建材展就像一場產品的實境秀，讓客人能親手感受我們的設計，親眼看到產品如何融入生活。」

在資訊高速流動的時代，中材持續以研發創新回應市場變化。本次展場以開放式動線與金屬材質為主調，透過光影、玻璃與鋁框結構交錯設計，呈現品牌「金屬也能有溫度」的獨特精神。

三大主力商品：展現中材設計新高度

本屆展覽中，中材國際以三項主力商品展現品牌的創新高度與設計實力：

麥可居家屋系列(圖1)

作為中材國際最新推出的金屬家具系列，「麥可居家屋」以金屬與鐵件的結合為主軸，展現現代工業風的美學新詮釋。透過結構創新與細緻工藝，讓金屬家具不再冰冷，而能融入空間成為藝術的一部分，實現「讓設計回歸生活」的理念。 同步推拉門(圖2)

以懸吊設計為基礎進行升級，透過同步五金輪組結構讓開合更加順暢、穩定。

為呼應當代居家空間追求個性化的潮流，中材同步推拉門系列特別導入客製化鋁框設計，能依照使用者需求調整尺寸、框色與內材，滿足「每個家都獨一無二」的居家想像，讓推拉門成為室內設計的亮點之一。 拍門器(圖3)

以「輕拍即開」的觸控機構為特色，讓櫃體設計更俐落簡潔。

現代的免把手設計符合極簡風格，也讓操作更直覺流暢，將人性化與美學完美融合，展現中材對細節與使用體驗的重視。

圖1：中材麥可居家屋

圖2：同步推拉門

圖3：拍門器

世代傳承與願景：從製造者走向創造者

中材國際的成功不僅源於技術與品質，更來自企業文化的延續與進化。

董事長分享：「我希望未來能逐步退居幕後，讓年輕世代帶領品牌走向新格局。接班不是象徵，而是實力的累積。」

接班人自特助職位起步，從基層歷練品牌營運與市場策略。面對傳承問題，董事長強調：「時代改變，性別不是關鍵，關鍵在於誰能順應市場、洞察需求。」

中材的願景是讓產品「世代化」與「年輕化」，積極吸收年輕設計師與市場新思維，推動建材產業從製造導向走向創造導向，打造能與生活共鳴的品牌價值。

董事長(邱郭彬)與特助(邱渼媞)合照，象徵企業傳承與世代共榮。

關於中材國際股份有限公司

成立於 1998 年的中材國際股份有限公司，專注於家具與系統櫥櫃五金、鋁框門等建材製造與設計。

以「實用 × 創新 × 美學」為核心理念，持續推動產品年輕化與品牌升級。

面對新世代的市場浪潮，中材以穩健步伐走出屬於台灣建材產業的創新之路。

