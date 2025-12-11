中材國際以創新建材思維亮相2025台北建材展 以金屬美學開啟居家新時代
深耕建材產業逾三十年的 中材國際股份有限公司，於 2025 台北國際建築建材暨產品展盛大亮相，以「金屬美學 × 創新設計 × 世代傳承」為主軸，展現品牌在技術、設計與市場思維的全面升級。
從展間設計到產品細節，中材不僅展示工藝，更呈現生活態度，讓建材不再只是結構材料，而成為居家風格的重要語言。
品牌理念與展覽亮點：以創新詮釋生活建材
中材國際自創立以來，一直以穩健製造與設計創新為核心競爭力。董事長表示：「參與建材展就像一場產品的實境秀，讓客人能親手感受我們的設計，親眼看到產品如何融入生活。」
在資訊高速流動的時代，中材持續以研發創新回應市場變化。本次展場以開放式動線與金屬材質為主調，透過光影、玻璃與鋁框結構交錯設計，呈現品牌「金屬也能有溫度」的獨特精神。
三大主力商品：展現中材設計新高度
本屆展覽中，中材國際以三項主力商品展現品牌的創新高度與設計實力：
麥可居家屋系列(圖1)
作為中材國際最新推出的金屬家具系列，「麥可居家屋」以金屬與鐵件的結合為主軸，展現現代工業風的美學新詮釋。透過結構創新與細緻工藝，讓金屬家具不再冰冷，而能融入空間成為藝術的一部分，實現「讓設計回歸生活」的理念。
同步推拉門(圖2)
以懸吊設計為基礎進行升級，透過同步五金輪組結構讓開合更加順暢、穩定。
為呼應當代居家空間追求個性化的潮流，中材同步推拉門系列特別導入客製化鋁框設計，能依照使用者需求調整尺寸、框色與內材，滿足「每個家都獨一無二」的居家想像，讓推拉門成為室內設計的亮點之一。
拍門器(圖3)
以「輕拍即開」的觸控機構為特色，讓櫃體設計更俐落簡潔。
現代的免把手設計符合極簡風格，也讓操作更直覺流暢，將人性化與美學完美融合，展現中材對細節與使用體驗的重視。
世代傳承與願景：從製造者走向創造者
中材國際的成功不僅源於技術與品質，更來自企業文化的延續與進化。
董事長分享：「我希望未來能逐步退居幕後，讓年輕世代帶領品牌走向新格局。接班不是象徵，而是實力的累積。」
接班人自特助職位起步，從基層歷練品牌營運與市場策略。面對傳承問題，董事長強調：「時代改變，性別不是關鍵，關鍵在於誰能順應市場、洞察需求。」
中材的願景是讓產品「世代化」與「年輕化」，積極吸收年輕設計師與市場新思維，推動建材產業從製造導向走向創造導向，打造能與生活共鳴的品牌價值。
關於中材國際股份有限公司
成立於 1998 年的中材國際股份有限公司，專注於家具與系統櫥櫃五金、鋁框門等建材製造與設計。
以「實用 × 創新 × 美學」為核心理念，持續推動產品年輕化與品牌升級。
面對新世代的市場浪潮，中材以穩健步伐走出屬於台灣建材產業的創新之路。
這篇文章 中材國際以創新建材思維亮相2025台北建材展 以金屬美學開啟居家新時代 最早出現於 行銷人。
其他人也在看
熱鬧！ 青山宮今「正日遶境」 集結北港媽等六大宮廟
台北市 / 綜合報導 台北三大祭典之一的青山王祭，活動來到最後1天，但不同於前2天的夜巡，而是最盛大的「正日 遶 境」，一早8點來自北中南的六大宮廟紛紛出發。而萬華大拜拜除了延續傳統，各個宮廟隊伍中也能看到許多創新元素。像是結合日本祭典有武士騎馬，也有日式花車全都在隊伍當中，甚至有小丑出 現 ，營造成嘉年華的風格。舞龍舞獅在紅壇前大展威風，艋舺大拜拜最盛大的青山宮正日遶境今(11)日展開，敲鑼打鼓增添熱鬧氣氛，這回六大宮廟包含北港朝天宮，朴子配天宮還有木柵集應廟，全都共襄盛舉，而且除了能看到傳統陣頭，怎麼還有來到嘉年華的感覺。記者張小媛說：「在傳統的遶境活動裡面，我們也發現一個非常有創意的遶境隊伍，像是嘉年華一樣，有小丑還有氣球，我們一起擊個掌。」小丑們在跟著隊伍往前走，還時不時跟民眾互動，原來他們是魔幻娛樂小丑隊受到朴子配天宮的邀請第1次到台北演出。表演者陳先生說：「後面那個是充氣的大小丑，是1個兩米二的大小丑，這樣子走在路上給人的感覺，就是會有那種不只是遶境，更像是遊行一樣。」民眾說：「比較現代比較特別的感覺，這個是比較適合小朋友。」民眾VS.記者說：「過去都沒有看過，沒有沒有，會覺得很有創意嗎還是覺得很奇怪，不會，很新鮮。」一身武士裝扮騎在雄壯的馬匹上，看起來相當威武，還有花車佈置成日本祭典的風格，一年一度的青山王祭不只延續傳統，也增添許多異國元素，讓宮廟文化更加奪目。 原始連結華視影音 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
艋舺青山王祭遶境登場 「真人藝閣車」隊伍吸睛
台北市 / 綜合報導 台北三大重要祭典活動之一，北市艋舺青山宮為期3天的暗訪遶境活動登場！今年適逢青山宮建宮170週年，祭典連3天舉辦規模相當盛大，其中備受矚目的真人藝閣花車，七彩燈飾搭配動感音樂，萬華街頭可以說是熱鬧滾滾，沿途有大批信眾圍觀，表演者也丟下小福袋和民眾同樂。一身古裝搭配精緻妝容扮演神話角色站在藝閣花車，手拿小零食小福袋一個一個向下撒，就像在給予祝福，和周邊信眾互動熱絡，藝閣上絢爛奪目的燈飾，再搭配背景動感音樂，場面熱鬧非凡，主持人說：「有沒有還沒有搶到糖果的舉手，還沒搶到的舉手。」只見沿途信眾們揮舞雙手，有的人高舉水桶拎著提袋，就是為了接住從車上拋下的平安小物，昨(9)日下午開始，長長一列「真人藝閣車」隊伍從長沙街出發行經龍山寺等知名地標，艋舺青山宮遶境活動走到哪都是滿滿人潮。青山宮供奉的靈安尊王出廟，走進艋舺的大街小巷，一年一度的遶境是台北三大重要祭典活動之一，其中「夜巡暗訪」目的是要驅除惡靈，為民眾祈福，剛好今年又適逢，青山宮建宮170週年當然得更盛大舉辦，就連上個月底北港朝天宮媽祖，也睽違5年北上來共襄盛舉，整個祭典為期3天規模盛大，神明所到之處熱鬧滾滾，第一個夜晚已經讓艋舺化身不夜城。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 1
《FF14》繁中版正式推出！開服優惠55折「上市優惠包」無壓力15天免費體驗
由宇峻奧汀與智寶國際聯合代理的 SQUARE ENIX 旗下MMORPG FINAL FANTASY XIV繁體中文版（以下簡稱 FFXIV 繁中版），在EA搶先體驗期間，新玩家湧入，為緩解登入人潮共開了6個World，於順利結束後，官方宣佈於今日(12/10)正式上市。同時，官方亦推出「上市優惠包」、GASH 專用卡儲值回饋、線上社群活動以及多場線下實體活動，全方位迎接艾奧傑亞的新篇章。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 1
2025全台聖誕節活動市集總整理 新北耶誕城、華泰名品城、LaLaport南港...歡慶聖誕美拍打卡點一次看！（不斷更新）
聖誕節即將到來，想好要怎麼度過這個浪漫的節日嗎？全台有許多聖誕節活動、聖誕樹、聖誕市集、聖誕點燈等，洋溢濃濃的耶誕氣氛，沉浸在繽紛又浪漫的節慶氛圍中，快來開啟今年最難忘的聖誕旅程吧！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 個月前 ・ 3
青山王夜巡「伏木曳山祭」登場 激盪台日宗教火花
台北市 / 綜合報導 艋舺青山宮建宮170週年9日開始青山王夜巡，昨(10)日的最大焦點就是「伏木.曳山祭」，夢幻氛圍吸引不少民眾朝聖盛大的宗教活動，台北市長蔣萬安當然也沒缺席，早早到場接駕，還說未來有機會的話想讓他的小孩體驗坐上藝閣花車。藝閣花車上童男童女們妝容精緻，打扮成神話故事人物站在上面的他們，撒下小零食小福袋，路上的信眾們好開心想要拿一個討吉利，艋舺青山宮建宮170週年，從9日開始進行青山王夜巡，10日第2天的一大焦點是這個。燈籠山車炫彩奪目，在夜晚營造夢幻氛圍，看看旁邊表演者的服飾可能覺得有點日式風格沒有錯，他們就是特別從日本來的伏木曳山祭，起源於江戶時代北前船商為岸，最精彩的看點就是山車互撞，現場觀眾的吶喊也將氣氛推向最高潮。隨後隊伍走上街頭，信徒也伴隨在一旁感受台日宗教所激盪的火花，而這場台北的重大宗教盛典，市長蔣萬安當然沒缺席，早早在現場等候接轎，蔣萬安看起來心情很好，也在這值得紀念的日子獻上祝福。台北市長蔣萬安說：「我們今年剛好青山宮建宮170週年，我很想(坐藝閣花車)欸，沒有機會，沒關係，我下次看我的小朋友，我有兩個二寶三寶可以有機會。」為期3天的宮慶活動，前2天都是夜巡，今(11)日最後1天則會有正日遶境，早上8點出發中午12點尊王起駕，要用熱鬧的宗教慶典為逐漸轉涼的台北注入熱情與活力。 原始連結華視影音 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
徐若瑄開場、Apink壓軸演出 桃市府公布跨年演唱會陣容
桃園市114年跨年活動首度移師樂天桃園棒球場盛大登場，11日下午於市府綜合會議廳舉行「2026桃園ON AIR跨年記者會」，桃園市長張善政與會表示，跨年活動由唐綺陽、KID林柏昇、Dora謝雨芝三人聯手主持，並邀請天后徐若瑄開場、韓國重量級人氣女團Apink壓軸演出，誠摯邀請民眾踴躍參與，一同迎接充滿活力的2026年。張善政市長在市府觀旅局長陳靜芳、新聞處長羅楚東、捷運工程局主秘楊曜華、桃園觀光發展基金會副執行長陳信守、桃園區副區長邱創正陪同中出席記者會，聯利媒體股份有限公司總經理劉文硯、璟都建設股份有限公司總經理高林鋒、中華航空公司公共關係室協理郭睦芳等均到場參加。張善政指出，從去（113）年的跨年晚會到今年的台灣燈會，各式大型活動愈受市民歡迎。今年跨年活動移師樂天桃園棒球場舉辦，12月31日當天將依現場人流分時段開放民眾免費進場。因預期人潮踴躍，市府同步於對面「亞洲矽谷 IOT戶外廣場」規劃戶外Live觀賞區，架設大型螢幕同步轉播棒球場內畫面，讓更多市民都能感受演唱會熱力。張善政說，今年卡司陣容堅強，「現場一定會炒得熱熱的，一點都不覺得寒冷」，邀請大家一同到跨年現場為2026揭開活台灣好新聞 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
"點燃生命之火"點燈募款活動 現場百人齊聲歡呼
民視新聞／綜合報導這幾年，台灣經濟成長快速，但家庭貧富差距將近67倍，弱勢家庭的經濟壓力依然沉重。為了讓孩子們能有更好的生活，中信慈善基金會趁著年末，舉辦「點燃生命之火」愛心募款活動，週三晚間舉行點燈活動。手放燈柱，耶誕樹瞬間亮起，小朋友拿著手燈開心揮舞，現場百人齊聲歡呼。中信慈善基金會舉辦第41屆「點燃生命之火」募款活動，中信銀拋磚引玉，率先捐出200萬元，希望鼓勵更多民眾參與公益活動，讓每一分善款都能用在最需要的孩子身上。接受扶助的女孩小月也在現場分享，受到社會的愛心幫助，如今也有營養的食物可吃，也有學習的機會，減輕家庭負擔。原文出處：「點燃生命之火」點燈募款活動 為弱勢兒童與家庭送暖 更多民視新聞報導穩定幣創世紀！用它買咖啡、繳學費已成真護國神山超神！ 11月營收3436億持續創高 一天賺114億 前11月增32.8%光寶科技11月合併營收142億元年增14% 雲端運算與高階伺服器需求強勁民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
超狂價格重返台灣 Jeep Wrangler「藍哥」預售209.8萬起！Compass、Cherokee「切肉機」蓄勢切入市場
總代理寶嘉聯合正式宣布美系越野品牌重返台灣市場！挾帶純正美式、美產的經典車款Wrangler抵台，雙車型預售價209.8萬起，並且預計將在2026年第2季陸續交付，更預告將有Compass與號稱「切肉機」的Cherokee陸續登場，提供更多元豐富的購車選項！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 4
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 133
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 15 小時前 ・ 31
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 18 小時前 ・ 23
19歲就當媽！李千娜再婚黃尚禾「罕曬全家福照」 一家五口全曝光
李千娜出道18年，昨（6）日晚間在台北國際會議中心（TICC）舉辦首次大型個唱「入戲」，邀請女兒顧穎擔任嘉賓，母女倆相互凝視、眼眶泛淚，首度同台飆唱令人動容。活動結束後，她特地釋出一家5口的溫馨合照，包括丈夫黃尚禾、大兒子、女兒顧穎與次子全員現身力挺，畫面幸福感滿溢。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 36
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 17 小時前 ・ 22
棒球》「問題大於話題」 曹錦輝赴中國打球機會渺茫
中國城市棒球聯賽（CPB）明年1月立春聯賽開打，日前傳出林益全和曹錦輝將赴對岸發展，如今林益全確定加盟上海正大龍，曹錦輝則因身分特殊又牽涉敏感的政治議題，「問題大於話題」，明年打立春聯賽的機會非常低。44歲的曹錦輝在2009年涉及「黑象事件」遭兄弟象開除，同時中職聯盟宣布永不錄用，2014年他赴澳洲自由時報 ・ 1 天前 ・ 27
黃暐瀚點名5縣市恐「藍天變綠地」 郭正亮認同：這個人口大縣要特別注意
媒體人黃暐瀚日前針對2026選情分析指出，國民黨執政的宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新竹縣及彰化縣，2026年可能面臨「藍天變綠地」的挑戰。對此，前立委郭正亮也提醒，國民黨不要只關注六都，因為黃提到的這5個縣市，民進黨可能有機會，這裡面的人口大縣是彰化縣，要特別注意。郭正亮在政論節目《新聞大白話》表示，黃暐瀚提及那5個縣市，確實值得國民黨注意。郭正亮首先提到，宜蘭......風傳媒 ・ 6 小時前 ・ 22
女兒哭喊屁股癢！年輕媽擦完藥挖出「4條蟯蟲」籲：這事不要做
一名年輕媽媽近日分享，女兒睡前哭喊「屁股癢」，幫忙擦藥膏也不見好，仔細一看竟發現爬出「3~4隻白色物體」，近看驚覺是蟯蟲，不禁感嘆「貼屁股是真的有它道理」。對此，她也呼籲家長一定要注意孩子的衛生，「這件事」千萬不要做。鏡報 ・ 16 小時前 ・ 5
新款「皮蛇疫苗」2劑最高1萬8！各縣市補助一次看
帶狀皰疹疫苗是預防帶狀皰疹最好的方法，目前帶狀皰疹疫苗單針就要價最高5000元，新款基因合成疫苗「欣剋疹」單劑最高要價9000元！對此，近期不少地方政府已著手對弱勢及高風險族群民眾，提供帶狀疱疹接種免費或定額補助。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 36
柯文哲等被告齊轟林俊言 彭振聲嘆最悲慘、李文娟崩潰不想活
[Newtalk新聞] 台北地方法院今（11日）起審理京華城、政治獻金等案，今天進行提示證據程序，包括柯等11位被告都出庭，在針對自己筆錄表示意見時，民眾黨前主席柯文哲、柯文哲競總財務長李文宗、北市前都發局長黃景茂等人都將炮火對準檢察官林俊言；北市前副市長彭振聲感慨稱，他沒意見，「在整個案子裡，我是最悲慘的」。木可公司董事長李文娟則哽咽痛訴，一年來每天驚恐不安，「有時候真的不想活」。 北院今天針對京華城、政治獻金等案進行證據提示，3400項證據全天開庭全部提示完畢，預計15日進入正式言詞辯論。 審判長江俊彥詢問被告針對自己筆錄的意見時，柯文哲稱，他在交保後才有辦法仔細看筆錄，後來發現他被問時都不曉得問這些在幹什麼，現在看才知道「故事早就寫好了」，只是把他講的話看能否湊近要編的故事中。 柯文哲痛斥，押人取供、押人逼供，他算很耐關，一般人關一年叫你講什麼就講什麼了，將來台灣的司法改革要改，他認為最重要是「執政者不要把手伸進去」，並提到前桃園市長鄭文燦若能兩次簽結還撈出來辦，可以把有罪的辦成無罪，就可以把無罪的辦成有罪，並直言他在講的是台北地檢署檢察長王俊力。 柯文哲直言，司法的確是在總統賴新頭殼 ・ 10 小時前 ・ 69
請假新制2026元旦上路！ 全勤獎金按比例扣、未逾10天禁予不利處分
勞工請假規則於12月9日公告修正，自明（2026）年1月1日施行。本次修正條文為第7條、第9條，並增訂9-1條。其中，最受矚目的是為避免雇主利用全勤奬金制度，對勞工請普通傷病假而扣發其全數之全勤奬金，造成勞工請病假而有不利益之恐懼，其全勤奬金僅得按請普通傷病假日數依比...CTWANT ・ 21 小時前 ・ 25