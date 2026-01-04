中東也不平靜！英法聯手轟炸敘利亞 炸毀伊斯蘭國地下武器庫

美國對委內瑞拉動武，而中東也不平靜，英國國防部3號發表聲明指出，英國皇家空軍與法國空軍3號進行聯合行動，空襲了敘利亞境內一個疑似由恐怖組織「伊斯蘭國」使用過的地下武器庫。

英方指出，英軍在經過縝密情報分析後，在敘利亞古城帕米拉以北的山區中發現一處地下設施，研判當地極有可能存放武器及爆裂物，且週邊地區沒有平民居住，因此由英軍與法國軍機共同轟炸該設施。而該地下設施已被成功摧毀，無平民傷亡，所有軍機皆安全返回。

英國國防大臣表示，此次行動展現了英國的領導力，以及與盟友並肩作戰的決心，徹底剷除伊斯蘭國，也避免中東地區任何危險暴力死灰復燃。

國際中心／吳連哲 編撰 責任編輯／施佳宜

