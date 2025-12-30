中東兩大產油國爭端加劇 阿聯撤離駐葉門剩餘部隊

在沙烏地阿拉伯支持要求阿拉伯聯合國大公國部隊24小內撤離葉門的呼籲後，阿聯30日表示將把剩餘部隊撤離葉門，這也加深了波斯灣兩個大國與產油國之間的危機。

在幾個小時前，沙國領導的聯軍攻擊了葉門南部的穆卡拉港(Mukalla)，利雅德稱這次空襲是針對與阿聯有關係的武器運輸，這也是這兩個波斯灣君主國之間日益加深的裂痕中至今最顯著的升級。

在華盛頓，美國國務院表示，國務卿盧比歐(Marco Rubio)與沙國外交部長費瑟(Faisal bin Farhan Al Saud)通話，討論了葉門情勢，以及「影響區域安全和穩定的議題」。

沙國和阿聯曾是中東安全的兩大支柱，但雙方在石油配額和地緣政治影響力等議題都出現利益分歧。

阿聯國防部表示，將自願結束反恐部隊在葉門的任務，這也是阿聯2019年結束在葉門的軍事存在後，唯一留在當地的部隊。

阿聯國防部指出，其剩餘任務僅限於「參與反恐行動的專業人員，與相關國際夥伴的協調」。

阿聯國家通訊社WAM報導，阿聯在聲明中表示，近期的情勢發展使其展開全面性評估。

阿聯、沙國在葉門利益分歧

沙國指控阿聯施壓葉門分離主義「南方過渡委員會」(Southern Transitional Council, STC)往沙國邊境推進，並宣布這是其國家安全的「紅線」。

這是利雅德在兩國關係惡化過程中至今使用的最嚴厲措辭。兩國曾組成聯盟合作對抗伊朗支持的葉門叛軍青年運動( Houthis)，但如今雙方的利益逐漸出現分歧。

阿聯撤出留在葉門的少數部隊，可能會暫時緩和緊張。但阿聯是否繼續支持南方過渡委員會仍是問題。

利雅德持續透過其領導的聯軍，支持獲得國際承認的葉門政府。葉門內閣也表示，希望阿聯停止所有對南方過渡委員會的軍事與資金援助。

聯軍轟炸一座據稱用來向分離主義者提供外國軍事援助的碼頭。沙國支持的葉門總統領導委員會主席阿里米(Rashad al-Alimi)要求阿聯部隊24小時內撤離。

阿聯表示，對這次空襲感到驚訝，受到質疑的貨物並沒有包含武器，而且是要運送給阿聯部隊。但阿聯指出，將尋求「基於可靠的事實與現有協調機制，避免情勢升級」的解決方案。

沙國領導的葉門聯軍表示，一批從阿聯運往葉門南部港口的貨物，包含裝載武器與彈藥的貨櫃。

阿里米在電視演說中表示，「阿聯被明確證實施壓並指示南方過渡委員會，透過軍事升級來破壞和反抗國家當局」。

沙國和阿聯都是石油輸出國組織(OPEN)的主要參與者，兩國之間的任何分歧都可能阻礙針對石油產能的共識。

兩國與其他6個OPEC+成員國28日舉行線上會議，OPEC+代表表示，他們將延續維持第一季產能不變的政策。 (編輯:柳向華)