中東國家屢勸川普勿打伊朗 美軍打擊恐引區域衝突也無法推翻政權

一位美國高級官員15日表示，以色列總理納坦雅胡（左）已請求川普推遲攻擊伊朗。圖為兩人去年12月29日在川普的海湖莊園會面。



白宮發言人李威特15日向記者表示，美國總統川普已向伊朗表明，如果伊朗政府持續殺戮，將導致嚴重後果。不過美國官員及中東夥伴國家向白宮表示，大規模轟炸不太可能推翻政權，反而可能引發更廣泛的衝突。

川普有意打擊伊朗 中東國家連忙叫停

綜合華爾街日報等外媒報導，官員指出，小規模的打擊行動或許能提振抗議者的士氣，但最終無法改變伊朗政府的鎮壓行動。他補充，川普尚未決定要採取何種最終行動，但已要求部署軍事資產，以備他下令發動大規模攻擊。

一位美國高級官員15日表示，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）已請求川普推遲對伊朗的任何攻擊。一位波斯灣阿拉伯國家官員稱，華府盟友卡達、沙烏地阿拉伯、阿曼和埃及也在過去幾天多次請求川普政府不要攻擊伊朗，因為美軍攻擊可能導致更大規模的區域衝突。該地區的兩位外交官也表示，一些阿拉伯國家已向川普政府施壓，要求美軍不要攻擊伊朗。

這位波斯灣阿拉伯國家官員指出，上述四國一直在告知伊朗官員，如果美國決定打擊伊朗，請伊朗不要攻擊區域內其他國家，並且不斷協調針對美伊雙方的訊息。

李威特15日表示：「只有川普總統自己知道他要做什麼，並且只有極少數的顧問了解他的想法」，並提到美國獲悉伊朗計劃於14日處決800人，但此事並未發生。川普15日在社交媒體上對此表示滿意，「好消息！希望這種情況能繼續下去！」

美國派兵前往中東 川普會下令攻擊嗎？

兩名美國官員和另一位知情人士透露，川普預計將下令五角大廈派遣林肯號航空母艦（USS Abraham Lincoln CVN-72）從南海前往中東；一旦啟航，航程預計將持續一週左右。

此外，官員表示，預計很快會有一批大部份來自歐洲的戰機進入中東，可能包括戰鬥機、攻擊機與加油機的組合。其中一些飛機原本計畫輪調在中東的部隊，視伊朗局勢的嚴重程度，部署時間可能會延長。

川普團隊內部討論顯示，要執行川普所設下的「伊朗不得大規模殺害抗議者」實屬不易。德黑蘭的嚴厲鎮壓已造成數千人死亡，並迫使部分城市的示威者撤離街頭。如今，川普面臨的狀況是既無法迅速戰勝伊朗政權，也無法堅定地支持民眾起義。

美國及中東官員表示，川普可能正在拖延時間，以便將軍事資產部署到中東。一名卡達官員指出，美國可能需要5到7天的時間來準備全面攻勢。

