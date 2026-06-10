中東局勢再升溫！美軍阿帕契遭擊落報復伊朗 革命衛隊迅速反擊巴林、約旦、科威特基地

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美國陸軍阿帕契（Apache）直升機在荷姆茲海峽遭伊朗擊落後，美軍已於美東時間9日下午5時（台灣時間10日上午6時）對伊朗發動自衛性軍事打擊。伊朗隨後迅速反擊，革命衛隊（IRGC）除宣布向駐紮於巴林的美國第五艦隊基地發動無人機攻擊，並攻擊約旦科威特 美軍基地，以及波灣地區另外21個目標，中東局勢急遽升溫。

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC） 在伊朗南部演訓。（IRGC/WANA/路透社資料照）。

伊朗媒體引述伊朗革命衛隊聲明指出：「好戰的美國政權今天清晨以虛假藉口攻擊賈斯克（Jask）、西里克（Sirik）及葛希姆島（Qeshm）多個目標，造成西里克一座電信天線受損，並摧毀市內兩座儲水槽。」聲明指出，為回應美軍襲擊，革命衛隊於當地時間10日凌晨2時30分（台灣時間10日早上的7時）對巴林的美軍第五艦隊發動無人機攻擊。聲明同時警告，若攻擊持續，將有「更嚴厲回應」。

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伊朗革命衛隊隨後再發表聲明，宣稱已使用「遠程飛彈」鎖定美軍位於約旦阿茲拉克（al-Azraq）基地內的4處設施。伊朗革命衛隊指出，攻擊目標包括F-35戰機機棚及美軍指揮中心，並警告若美方進一步發動攻擊，伊朗將祭出「毀滅性且果斷」的回應。

約旦10日也宣稱武裝部隊已成功攔截並擊落5枚自伊朗發射、瞄準阿茲拉克基地的飛彈。約旦軍方補充，攔截後的飛彈殘骸落在約旦境內，並未造成人員傷亡或財產損失。

另一方面，科威特軍方也對伊朗革命衛隊派出無人機襲擊科威特賽勒姆空軍基地（Ali Al Salem）的行動表示，科威特軍方已啟動防空系統攔截來襲目標，並呼籲民眾遵從官方安全指示。

伊朗革命衛隊稍早宣稱以無人機突襲了巴林的美國海軍第五艦隊總部。巴林內政部隨即發出警報，呼籲大眾前往安全地點。巴林國王的新聞顧問在X發文表示，防空部隊已成功擊退來襲的伊朗無人機。美國匿名官員透露，初步評估顯示，伊朗發射的飛彈與無人機幾乎全數遭攔截。目前並無美軍人員傷亡或基地損壞通報。

伊朗南部及荷姆茲入口附近傳出爆炸聲

美國網路媒體Axios稍早指出，美軍攻擊荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）周邊數個伊朗防空系統及雷達設施。伊朗國營媒體則報導，位在荷姆茲海峽的葛希姆島（Qeshm）遭到攻擊，且海峽沿岸的港都西里克（Sirik）也證實遭到飛彈或其他拋射武器擊中。報導引述當地消息來源與居民指出，距離不遠的阿巴斯（Bandar Abbas），以及在荷姆茲入口附近的賈斯克郡（Jask county）一帶皆傳出爆炸聲響。

伊朗媒體報導指出，在一連串爆炸發生後，目前伊朗南部海岸及荷姆茲海峽附近的情勢「已恢復平靜」。

不過，伊朗外交部長阿拉奇於初步空襲後在社群平台X發文指出，伊朗「強大的武裝部隊絕不會對任何攻擊或威脅置之不理。如果你們（外國勢力）想要安全，就離開我們的區域」。阿拉奇在稍早的另一則貼文中雖未直接談及直升機事件，但警告外國勢力若繼續在該區活動，將有捲入事故或誤擊的風險。他寫道：「為了降低風險，最好的辦法就是他們離開這裡。」

阿帕契直升機上兩飛行員平安獲救

美陸軍一架阿帕契（Apache）攻擊直升機於9日凌晨3時（台灣時間9日的上午7時）左右墜落阿曼外海附近水域，軍方接著派出一艘水面無人艇尋獲並救起兩名機組員。美軍中央司令部（CENTCOM）並未說明失事原因，僅表示直升機組員於事發後兩小時獲救，目前狀況穩定。

在這波美軍空襲發生之前數小時，總統川普剛稱中東戰爭談判已進入最後階段。但在美軍阿帕契直升機遭擊落後，川普在接受美國廣播公司新聞網 （ABC News）電話訪問時表示，針對「昨晚對我們直升機的攻擊」，美國將以「強烈的方式」做出回應。他說：「我認為這次的回應會非常強硬，非常有力，事實上就是如此。」

編輯：秦穎雯

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