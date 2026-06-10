中東局勢再升溫！美軍阿帕契遭擊落報復伊朗 革命衛隊迅速反擊巴林、約旦、科威特基地
美國陸軍阿帕契（Apache）直升機在荷姆茲海峽遭伊朗擊落後，美軍已於美東時間9日下午5時（台灣時間10日上午6時）對伊朗發動自衛性軍事打擊。伊朗隨後迅速反擊，革命衛隊（IRGC）除宣布向駐紮於巴林的美國第五艦隊基地發動無人機攻擊，並攻擊約旦科威特 美軍基地，以及波灣地區另外21個目標，中東局勢急遽升溫。
伊朗媒體引述伊朗革命衛隊聲明指出：「好戰的美國政權今天清晨以虛假藉口攻擊賈斯克（Jask）、西里克（Sirik）及葛希姆島（Qeshm）多個目標，造成西里克一座電信天線受損，並摧毀市內兩座儲水槽。」聲明指出，為回應美軍襲擊，革命衛隊於當地時間10日凌晨2時30分（台灣時間10日早上的7時）對巴林的美軍第五艦隊發動無人機攻擊。聲明同時警告，若攻擊持續，將有「更嚴厲回應」。
伊朗革命衛隊隨後再發表聲明，宣稱已使用「遠程飛彈」鎖定美軍位於約旦阿茲拉克（al-Azraq）基地內的4處設施。伊朗革命衛隊指出，攻擊目標包括F-35戰機機棚及美軍指揮中心，並警告若美方進一步發動攻擊，伊朗將祭出「毀滅性且果斷」的回應。
約旦10日也宣稱武裝部隊已成功攔截並擊落5枚自伊朗發射、瞄準阿茲拉克基地的飛彈。約旦軍方補充，攔截後的飛彈殘骸落在約旦境內，並未造成人員傷亡或財產損失。
另一方面，科威特軍方也對伊朗革命衛隊派出無人機襲擊科威特賽勒姆空軍基地（Ali Al Salem）的行動表示，科威特軍方已啟動防空系統攔截來襲目標，並呼籲民眾遵從官方安全指示。
伊朗革命衛隊稍早宣稱以無人機突襲了巴林的美國海軍第五艦隊總部。巴林內政部隨即發出警報，呼籲大眾前往安全地點。巴林國王的新聞顧問在X發文表示，防空部隊已成功擊退來襲的伊朗無人機。美國匿名官員透露，初步評估顯示，伊朗發射的飛彈與無人機幾乎全數遭攔截。目前並無美軍人員傷亡或基地損壞通報。
伊朗南部及荷姆茲入口附近傳出爆炸聲
美國網路媒體Axios稍早指出，美軍攻擊荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）周邊數個伊朗防空系統及雷達設施。伊朗國營媒體則報導，位在荷姆茲海峽的葛希姆島（Qeshm）遭到攻擊，且海峽沿岸的港都西里克（Sirik）也證實遭到飛彈或其他拋射武器擊中。報導引述當地消息來源與居民指出，距離不遠的阿巴斯（Bandar Abbas），以及在荷姆茲入口附近的賈斯克郡（Jask county）一帶皆傳出爆炸聲響。
伊朗媒體報導指出，在一連串爆炸發生後，目前伊朗南部海岸及荷姆茲海峽附近的情勢「已恢復平靜」。
不過，伊朗外交部長阿拉奇於初步空襲後在社群平台X發文指出，伊朗「強大的武裝部隊絕不會對任何攻擊或威脅置之不理。如果你們（外國勢力）想要安全，就離開我們的區域」。阿拉奇在稍早的另一則貼文中雖未直接談及直升機事件，但警告外國勢力若繼續在該區活動，將有捲入事故或誤擊的風險。他寫道：「為了降低風險，最好的辦法就是他們離開這裡。」
阿帕契直升機上兩飛行員平安獲救
美陸軍一架阿帕契（Apache）攻擊直升機於9日凌晨3時（台灣時間9日的上午7時）左右墜落阿曼外海附近水域，軍方接著派出一艘水面無人艇尋獲並救起兩名機組員。美軍中央司令部（CENTCOM）並未說明失事原因，僅表示直升機組員於事發後兩小時獲救，目前狀況穩定。
在這波美軍空襲發生之前數小時，總統川普剛稱中東戰爭談判已進入最後階段。但在美軍阿帕契直升機遭擊落後，川普在接受美國廣播公司新聞網 （ABC News）電話訪問時表示，針對「昨晚對我們直升機的攻擊」，美國將以「強烈的方式」做出回應。他說：「我認為這次的回應會非常強硬，非常有力，事實上就是如此。」
編輯：秦穎雯
Yahoo 2026投資行為大調查，填問卷就拿20點奇摩值！👉馬上填寫
其他人也在看
TPBL》5年3500萬合約到期面臨抉擇 高國豪鬆口想旅外：日本B.LEAGUE是理想舞台
新竹御嵿攻城獅後衛高國豪與球隊的5年、3500萬合約將於本季結束後到期，近期頻頻傳出可能挑戰海外聯賽
川普對伊朗發出強硬警告：若未達成和平協議將發動猛烈攻擊
美國總統川普於週三在白宮向媒體表示，若無法與伊朗達成最終和平協議，美國將對其發動「非常猛烈」的攻擊。川普強調，美軍已準備好恢復轟炸行動，並重申希望達成一份具有實質意義且有效的協議。
伊朗公布空襲美軍基地畫面！巴林上空爆閃光
[NOWNEWS今日新聞]中東局勢再次升級，美軍為回應阿帕契直升機遭擊落，對伊朗多地發動襲擊。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）也發動報復反擊，向多個美軍目標發射了大批飛彈與無人機。伊朗反擊美軍3地基地 ...
CPI數據+科技股走低！費半跌328點 台指期夜盤暫跌270點
受美國與伊朗緊張關係升溫，加上科技股拋售潮未解及美國5月消費者物價指數（CPI）公布，四大指數盤中仍跌，截稿前，費城半導體指數跌328.54點，台指期夜盤則跌270點。
17歲黃仁勳靠這招追到老婆！超狂「學霸追愛密技」：保證妳這科拿全A
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近期登上南韓人氣節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，難得與妻子洛麗（Lori Mills）及一雙兒女同台亮相。在這場備受矚目的訪談中，黃仁勳不僅分享了經營科技帝國的觀點，更罕見地揭露了他與妻子長達 40 年的甜蜜愛情史，以及他令人莞爾的極簡生活哲學，展現出與以往公眾形象截然不同的親民與深情。
(影)「阿帕契」被擊落美伊衝突升溫！ 美媒推測 恐與「這些」武器有關
[Newtalk新聞] 當地時間 9 日，美國總統川普指控伊朗在荷姆茲海峽上空擊落一架美軍 AH-64 「阿帕契」直升機，宣布將對相關行動採取回應，美伊兩國間的衝突情緒也持續升溫。與此同時，美國各界開始針對伊朗使用何種武器擊落美軍直升機展開討論，推測該起事件可能與「沙赫德」無人機或搭載防空導彈的快艇有關。 根據中國《觀察者網》報導，在川普宣布將對阿帕契被擊落一事進行回應後，美軍中央司令部於 9 日晚間對伊朗發起「自衛打擊」，襲擊多個關鍵軍事設施。隨後，伊朗對中東地區的美軍目標發起反擊，做為對美軍打擊行動的回應。同時，伊朗也指控美軍透過「自衛打擊」的方式對伊朗南部地區進行了殘酷的襲擊，圍繞在美伊兩國間的矛盾也逐漸升級。 伊朗沙赫德-136 無人機。 圖 : 翻攝自觀察者網 雖然美軍在第一時間採取行動，出動無人艇成功救援了阿帕契上的兩名同僚，但至今仍尚未公布該架直升機是被甚麼武器擊落，多家美國媒體也紛紛提出假設，推測伊朗可能在此次行動中使用的武器種類。 其中，美國《有線電視新聞網》( CNN )、《Axios》引用知情消息人士提供的資訊，認為該架阿帕契很可能是在荷姆茲海峽上空執行巡邏任務時
民進黨為何緊咬殷瑋？他解析藍營打沈伯洋有相同戰法：綠營策略沒多高深
近期台北市長蔣萬安被指在議會答詢和受訪時，需要北市研考會主委殷瑋提供即時講稿，引發討論。對此，國民黨台北市議員參選人賴苡任在網路節目《52直播間》中表示，民進黨鎖定殷瑋展開攻勢，想顯示蔣萬安的無能，如同賴苡任鎖定民進黨立委吳思瑤，襯托出民進黨台北市長參選人沈伯洋一竅不通，民進黨此舉反而讓殷瑋賺到聲量。賴苡任說明，此次台北市長選戰民進黨的策略很明確，就是讓吳思......
美股還能做多嗎？陳鳳馨細數費城半導體指數暴跌5大兇手 預言下一波走勢
費城半導體指數5日重挫10.3%，創下2020年3月以來單日最大跌幅，引發全球投資人高度關注。對此，資深媒體人陳鳳馨在網路節目《東南西北龍鳳配》中指出，造成此次美股大幅修正的原因包括：美國就業數據亮麗引發升息疑慮、博通財報不如預期、科技巨頭開始印股票募資、三大IPO即將上市，以及美股產生窄頻效應。這一波修正並非多頭結束，而是短期擠槓桿的過程。陳鳳馨：人工智......
海馬士西濱首射！電腦異常火箭彈無法發射
[NOWNEWS今日新聞]陸軍第十軍團今（10）日於台中大甲溪出海口周邊實施第二日「115年重砲暨新式武器換裝驗證射擊」，國軍向美國採購的海馬士（HIMARS）多管火箭系統首度在西海岸進行實彈射擊，原...
【有片】阿帕契飛官奇蹟生還如「上帝之手」 美軍無人艇「海盜」締造海上救援歷史
美國與伊朗在荷莫茲海峽的軍事對峙再度升溫。美軍表示，在1架美軍AH-64「阿帕契」攻擊直升機日前在荷莫茲海峽附近遭伊朗無人機擊落後，美國總統川普已下令對伊朗發動3波空襲。雖
伊朗報復！稱發動21起攻擊打下美軍MQ-9無人機 美方回應了
紐約時報報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊10日凌晨表示，已對美軍發動21起攻擊，包括襲擊美軍位於巴林的第五艦隊總部，隨後射彈道飛彈打擊美軍駐約旦基地，且擊落一架美軍MQ-9無人機。美軍則否認伊朗說法。
軍公教溢扣退休金少退2年 陳昭姿批扭曲法律：民進黨不想幹就自行解釋？
立法院去年12月三讀通過停砍公教年金相關法案，但退多少溢扣退休金卻成為焦點。民眾黨立委陳昭姿於臉書發文指出，銓敘部8、9日陸續發出公文，只願意補發2025年12月28至2026年7月31日差額，自行扭曲法律，不願補發2024年與2025年溢扣的退休金差額。銓敘部可以這樣扭曲法律嗎？民進黨可以想幹就幹，不想幹就自行解釋？有多少人直接享受經濟成長紅利？陳昭姿：......
IAEA通過決議要求伊朗申報濃縮鈾 川普怒批：光說不練
聯合國（UN）核武監督機構國際原子能總署（IAEA）於週三通過一項由美國支持的決議，要求伊朗必須申報其濃縮鈾庫存並接受檢查。此舉正值美伊關係緊張之際，美國總統川普更在社群媒體上公開批評伊朗談判缺乏誠意，恐讓雙方核協議前景更添變數。
SpaceX上市倒數 史上最大IPO藏中美角力？唐湘龍示警：恐成AI派對熄燈號
馬斯克旗下的太空探索技術公司SpaceX預計於12日正式掛牌上市，募資規模約750億美元，引發全球投資人高度關注。對此，資深媒體人唐湘龍在網路節目《東南西北龍鳳配》中表示，SpaceX的上市成為AI瘋狂派對熄燈警示的可能性存在，從過去IPO的經驗來看，短時間內都可能出現落後大盤甚至回檔修正的情況，投資人應保持警覺，不要低估。拒收中港資金 SpaceX成中美科......
川普改變想法報復伊朗內幕曝光！「上帝之手」救回美軍阿帕契飛官
美國中央司令部9日針對伊朗發動3波軍事行動，打擊將近20個目標，回應早前一架阿帕契直升機遇襲墜毀。華爾街日報引述美官員透露，美國總統川普原先認為「這沒什麼大不了」，不必回應德黑蘭；直到國防部長赫塞斯與參謀首長聯席會議主席凱恩建議採取行動後，川普改變想法。
揭淡江大橋疏失遭網軍猛攻28天 台派網紅嘆：陳世凱恐重演「一屍五命敗票王」
淡江大橋通車後爭議不斷，先是機車道寬度備受質疑，後又有擋風牆螺絲竟能被徒手擰下，交通部更多次槓上質疑施工完整度或安全性的網紅與團體。揭開淡江大橋議題的網紅「火花羅」表示，事後他和友人遭受連續28日網軍攻擊，他自認是台派，也沒有針對任何政黨，甚至事前他還曾傳訊提醒民進黨幹部此事，「本來不會鬧大的事情，就是給你們鬧大，然後搞到現在大家都知道，5月12日是（交通......
伊朗革命衛隊宣稱飛彈擊中以色列F-35機庫與指揮中心
伊朗革命衛隊（IRGC）近日透過官媒宣稱，在針對以色列的軍事行動中，成功擊中了包含F-35戰鬥機機庫及指揮控制中心在內的多個重要軍事目標，此舉讓中東地區原本就緊繃的局勢再度升溫。
對伊朗戰爭讓「戰略透支」惡化！學者：美國國力遭榨乾恐難嚇阻中國
外交政策（FP）9日刊登美國約翰霍普金斯大學教授白蘭斯（Hal Brands）文章指出，美國與伊朗的戰爭已在全球引發震盪，擾亂世界經濟、動搖美國盟友關係、衝擊航行自由，並將核不擴散體系推向臨界點。但最重要且可能最具破壞性的影響之一，是讓美國長期存在的戰略透支（strategic insolvency）問題更加明顯地暴露出來。
台股跌完又漲戲碼重演？美國CPI開獎「夜盤瞬間翻紅」 專家：就等川普TACO了
美國勞工統計局今（10）日公布5月消費者物價指數（CPI），年增率4.2%，創下2023年4月以來最大漲幅，但仍符合市場預期，也讓台股夜盤瞬間翻漲。對此，財經作家狄驤指出，市場先喘口氣，「剩下就是看川普何時TACO，以及市場順利消化AI鬼故事。」美國5月CPI年增4.2%，重返4字頭，年增率超過4月的3.8%，創下逾3年來的新高；另外，剔除食品和能源的核心C......
明天天氣鋒面回馬槍 西半部防雷陣雨 未降雨前偏熱
中央氣象署表示，今天鋒面南移，各地天氣稍回穩，但明、後天（11、12日）鋒面再往北，西半部地區、東半部山區留意局部大雨或雷雨；北部高溫約攝氏25至28度，中南部為28至31度，未降雨前偏熱。下波鋒面周日、下周一（14、15日）接近影響台灣，中南部仍要留意局部大雨或豪雨發生。