中東局勢動盪遊客銳減 杜拜奢華飯店轉攻國內市場

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被視為杜拜奢華象徵的朱美拉棕櫚島，近幾個月因遊客減少而顯得冷清。不過島上的頂級飯店在週末假期重新吸引人潮，入住旅客多為阿拉伯聯合大公國當地居民，攜家帶眷前來享受度假時光。飯店推出各種宅度假優惠方案，不僅房價降至原本的四分之一，還提供客房免費升級、無限次水上樂園門票、SPA抵用券，甚至可將房費全額折抵餐飲消費，成功帶動短期回流的人氣。

因為中東局勢緊張，美國、以色列對伊朗發動空襲，戰火延燒至海灣地區，重創杜拜長期的中東安全綠洲形象，導致國際遊客銳減。過去杜拜被視為全球資本家與富豪的避風港，專做富豪生意的頂級飯店，如今面臨空房危機。為了求生存，棕櫚島的奢華飯店紛紛轉攻國內市場，祭出史無前例的破盤價搶客。

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飯店宅度假旅客伊斯坎達拉尼表示，「以前只有富人或者說超級富豪才能享受的奢侈品，現在杜拜居民也能負擔得起了。」

這間充滿濃濃泰式風情的安納塔拉度假飯店，即使是大降價，入住率也不如以往，平日的住房率約為20%到30%，週末則約為70%到90%，至少有5層樓因為入住率不足而被關閉。其他的像是帆船飯店則因為生意冷清，目前已經暫時關閉翻修。戰前，杜拜每年接待1950萬名遊客，整座城市擁有827家飯店，其中的173家五星級飯店，平均入住率超過80%。

棕櫚島安納塔拉度假飯店總經理羅賓遜指出，「當地的出差住宿基本上就是1到2晚，僅此而已，可能星期五入住，星期天退房，或是星期六入住，星期天退房。但以前的國際市場，他們可能一住就是1星期，或是10天甚至2週。」

這樣的經營模式，至少能讓安納塔拉飯店在不降薪、裁員的情況下，維持正常的財務運作，但卻不是長久之計。羅賓遜表示，隨著暑假的到來，許多家庭會回家避暑，宅度假的人數可能大幅減少，因此可能還需要多點因應對策，讓遊客回流的速度比預期更快。

美伊停火談判已經持續2個月，海灣地區仍然不時發生零星罷工，給旅遊業帶來了壓力。杜拜及首都阿布達比飯店的某些員工，在戰爭期間或戰後被迫放無薪假，或是薪水被減少了40%，直到最近才恢復正常。